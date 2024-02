Derdelanders moeten vertrekken uit Nederland, maar uitspraak heeft geringe gevolgen voor groep in Utrecht

De Raad van State heeft bepaald dat de derdelanders die in Nederland verblijven, moeten vertrekken of asiel moeten aanvragen. Dit zijn mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar geen Oekraïense nationaliteit hebben. In Utrecht verblijven ongeveer twintig derdelanders en de gevolgen van de uitspraak voor deze groep is gering.

In Nederland verblijven ongeveer 2.760 derdelanders en in Utrecht zijn dat er dus twintig. Deze mensen hadden in Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning, voor bijvoorbeeld werk of studie, en zijn vanwege de grootschalige inval van Rusland gevlucht uit het Oost-Europese land. Oekraïners hebben in Nederland onder meer recht op opvang en leefgeld en dat hadden de derdelanders ook, maar dat komt te vervallen.

De regeling voor deze mensen stopt op 5 maart en vanaf dat moment krijgen zij een vertrektermijn van 28 dagen. Dit geldt niet alleen voor Nederland, maar voor alle landen binnen de Europese Unie. De derdelanders kunnen dus terugkeren naar het land van herkomst, doorreizen naar een land buiten de EU of asiel aanvragen.

Brieven

Het Utrechtse college zegt continu op de hoogte gehouden te worden door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). “Wij informeren deze personen met brieven in verschillende talen en gaan waar nodig met hen in gesprek […]. Vluchtelingenwerk biedt deze derdelanders voorlichting, advies en juridische ondersteuning.”

Van de twintig derdelanders in Utrecht verblijven er vijf in de gemeentelijke opvang. Een hiervan heeft al asiel aangevraagd en een ander een studievisum. De drie overige personen hebben nog geen actie ondernomen.

Gevolgen

Van de vijftien derdelanders in de particuliere opvang in Utrecht zij er negen die het land moeten verlaten of asiel aanvragen. Van de overige zes mogen er drie blijven als EU-onderdanen en drie hebben een studievisum.

Voor al deze personen wordt het leefgeld wel stopgezet. “Dit heeft mogelijk tot gevolg dat ze de huur niet meer kunnen betalen als zij particulier huren.” Verder zegt het college tot slot dat de uitspraak van de Raad van State geen grote gevolgen voor de groep die in Utrecht verblijft. “De omvang van de groep derdelanders voor wie de uitspraak van de Raad van State gevolgen heeft is in Utrecht met twintig personen relatief gering.”