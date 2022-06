Design- en antiekwinkel ’t Aloude in Utrecht stopt na 20 jaar: ‘Ik kijk met veel plezier terug’

Nog een paar dagen en dan sluit design- en antiekwinkel ’t Aloude op de Nachtegaalstraat voorgoed de deuren. Vrijdag 1 juli is de laatste dag. Volgens eigenaar Hans Willemsen ‘is het mooi geweest’.

“Ik kijk met veel plezier terug op de periode dat ik zo’n winkeltje mocht runnen”, zegt Hans. Hij was ruim twintig jaar eigenaar van de woonwinkel in het kleine witte pand. Binnen vind je er vooral spullen als glaswerk, keramiek, fauteuils, stoelen, Scandinavisch design en lampen.

Vorig jaar plofte DUIC nog bij hem neer op een van de fauteuils voor een uitgebreid interview. We spraken Hans toen uitgebreid over hoe hij de winkel is begonnen en waarom hij er zoveel plezier uit haalde, maar ook over hoe het leven altijd anders loopt dan je denkt.

Dozen uitpluizen

Per toeval liep Hans al jaren geleden met de kinderwagen langs het pand, vertelde hij toen. Het was destijds ook al een antiekzaak. Bij een tweede bezoekje hoorde hij van de toenmalige eigenaar dat hij het wilde verkopen.

Ook vertelde Hans dat hij dozen met spullen uitpluizen het allerleukste vindt, bijvoorbeeld nadat hij een inboedel had opgekocht. Uitzoeken hoe oud iets is, wie de maker is en daar vervolgens een prijskaartje aan hangen. “Daar zitten ook wel eens dingen tussen die ik nog nooit gezien heb”, zei hij. Soms nam hij een van die ‘pareltjes’ mee naar huis. “Voor mezelf, mijn dochters of vrienden.”

Verhuizen

Tot en met vrijdag zijn er hoge kortingen in de winkel. Daarna maakt de winkel van Hans op nummer 25 plaats voor de horecazaak Momenti. Die zaak zit nu nog op nummer 29 in dezelfde straat, maar gaat dus verhuizen. Dat gebeurt op 1 augustus.