Deuren van Utrechtse winkels dichthouden om energie te besparen? ‘Maar dat staat zo ongezellig’

Utrechtse ondernemers moeten hun deuren gesloten houden. Dat wordt althans vanuit de gemeente geadviseerd om ten tijde van klimaatverandering en oplopende kosten energie te besparen. Speciale teams van een extern bureau zijn vorige maand daarom in het centrum op pad gegaan, waar zij in totaal 740 ondernemers bezochten. Naast het sluiten van de deuren werd hen ook verteld dat onder meer ledlampen en na sluitingstijd de verlichting uitzetten helpt bij het besparen van energie. Na een rondgang van DUIC door de Lange Elisabethstraat en Steenweg op zaterdag 3 december bleek dat bij ongeveer de helft van de zaken de deur dicht was. Bij de andere helft stond de ingang wagenwijd open. Waarom geven sommige ondernemers wel gehoor aan de oproep en anderen niet?

Een medewerker van de Utrechtse zaak Thom Broekman kon daar kort over zijn: “Wij houden de deur bewust gesloten om energie te besparen. In de zomer doen we dat omdat de airco aanstaat en nu omdat de verwarming brandt.” Schoenmakerij & Sleutelmaker Mister Minit Steenweg heeft zijn voordeur juist openstaan. “De voordeur staat weliswaar open, maar mijn verwarming staat uit. Het zou namelijk zinloos zijn om mijn zaak te verwarmen terwijl de deur niet gesloten is. Ik kies hier trouwens bewust voor, want ik merk dat klanten mijn zaak nu makkelijker binnenstappen.”

Alle Utrechtse ondernemers die door het team van de gemeente zijn bezocht konden gratis een pakket krijgen met informatie over energiebesparing en een deurbordje. Op het bordje, dat met een zuignap op de deur geplakt kan worden, is te lezen: ‘Wij zijn open. Onze deur is dicht om energie te besparen’. Dit groene deurbordje is dan ook op meerdere plekken in de Lange Elisabethstraat en Steenweg terug te zien, maar niet iedere zaak die het heeft opgehangen heeft ook daadwerkelijk de deur dicht.

Ovens

Zizi Love is daar een voorbeeld van. De medewerker die achter de toonbank zit, waar allerlei lekkernijen liggen, zegt dat zij helemaal geen verwarming in het pand hebben. “Onze ovens produceren zoveel warmte dat het hier ook in de winter aangenaam is. Ik zet de deur soms zelfs even open zodat er een beetje frisse lucht naar binnen kan en het voor onze klanten duidelijk is dat wij geopend zijn.” Damesmodezaak Le Ballon heeft sinds kort een van de twee deuren gesloten. Op de deur die dicht is, hangt een poster met nagenoeg dezelfde tekst als op het bordje dat de gemeente gratis weggeeft. “Vroeger stonden ze allebei open, maar nu hebben we dus, om energie te besparen, besloten één deur te sluiten. Als we ze allebei dicht zouden doen hebben de mensen de neiging door te lopen, onze voordeur zit namelijk in een inham. Het voordeel daarvan is wel dat er minder tocht naar binnen komt.” Een van de medewerkers van Le Ballon, die naar eigen zeggen al vijf jaar in de Utrechtse vestiging aan de Steenweg werkt, wist nog te vertellen dat niet heel lang geleden nagenoeg alle ondernemers in de straat de deuren openhielden.

Tot slot heeft ook Hip voor de Heb het groene bordje van de gemeente opgeplakt, maar ook hier staat de deur toch open. “Ik probeer heel erg te letten op het energieverbruik. In de zomer zet ik de airco bijvoorbeeld in de ochtend niet aan en in de winter doe ik de deur in de middag wel even dicht en draai ik de verwarming aan. Ik merk gewoon dat wanneer mijn deur openstaat klanten veel sneller naar binnen stappen en het staat daarnaast ook een stuk gezelliger. Tegen de meiden die in de winkel werken zeg ik op koude dagen dat het slim is een vestje te dragen en een dikkere panty aan te doen.”

Rondgang

De teams die zijn ingehuurd door de gemeente hebben in november binnen de singels van Utrecht 740 ondernemers bezocht. Daarvan zouden nu 134 zaken hun deuren gesloten houden, maar 52 deden dit al voordat zij het bezoek kregen. Over een tijdje – wanneer dit precies wordt gedaan is nog niet duidelijk – wordt een rondgang gemaakt om te kijken of er in de tussentijd iets is veranderd in deze aantallen.

Eind augustus kwam de kwestie over de deuren ook al aan bod in de Utrechtse gemeenteraad. De fracties van D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks en PvdA vroegen destijds of het college mogelijkheden heeft om ondernemers te verplichten hun deur dicht te houden. Dit in verband met de airco die de winkels in de zomermaanden koel houdt. “We hebben als gemeente geen instrumentarium om een bepaalde thermostraatstand te verplichten of winkeliers te verplichten de deuren te sluiten. We zullen het moeten doen met vrijwilligheid en overtuiging”, zei wethouder Eelco Eerenberg namens wethouder Lot van Hooijdonk, die toentertijd afwezig was vanwege een studiereis. Ondanks dat de gemeente ondernemers niet kan dwingen, lijken meer zaken de deuren gesloten te houden. Of dit nu komt door de hoge energierekening, zorgen om het klimaat of een overtuigend adviesteam dat namens de gemeente op bezoek kwam, is niet bekend.