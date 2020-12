Deze bouwprojecten in Utrecht werden in 2020 afgerond

Bouwplaatsen horen inmiddels bijna bij het straatbeeld van Utrecht. Afgelopen jaren werden er al vele bouwprojecten afgerond, maar voorlopig blijft de stad nog wel veranderen. Niet alleen in het Beurskwartier stampt men gebouwen uit de grond. Ook op andere plekken in de stad wordt er druk heringericht. Hier zetten we vijf projecten op een rij die in 2020 zijn afgerond.

De singel

Eindelijk was het zover: dit jaar stroomde er weer water door de hele Utrechtse singel. Zo’n vijftig jaar geleden verdween het water. Het moest plaatsmaken voor een parkeerterrein en een snelweg. Volgens velen, ook toen al, was dat een historische fout van het Utrechtse stadsbestuur.

Sinds 12 september is de oude stadsbuitengracht weer in ere hersteld. Nog niet alle werkzaamheden rond de ‘nieuwe’ singel zijn afgerond. De gracht is inderdaad weer rond, maar het project beslaat ook kades en groenstukken. Zo worden er bijvoorbeeld nog bomen en struiken geplant in het Willemsplantsoen.

Post Utrecht

Een kleine drie jaar duurde de verbouwing van het voormalige postkantoor tot het huidige Post Utrecht. Het vanbuiten en vanbinnen indrukwekkende pand opende in 1924 voor het eerst de deuren. De immense hal waar vroeger postzegels werden verkocht is nu onderdeel van de Centrale Bibliotheek Utrecht.

In maart van dit jaar legden tienduizenden boeken het ritje van de Oudegracht naar de Neude af voor de opening van de bibliotheek. Naast de bibliotheek en een fietsenstalling met 700 rekken kwamen ook Meneer Potter, Albert Heijn, Bever, Broese, Søstrene Grene en Amac in de kantoren te zitten.

Oosterspoorbaan

De Oosterspoorbaan werd aangelegd in 1874 tussen Utrecht en Hilversum. Het was een van de oudste sporen van Nederland. Sinds eind 2012 was het niet meer in gebruik. Het deel ten zuiden van het Spoorwegmuseum verloor haar functie en daarom werd het tijd voor een herontwikkeling.

Het grootste gedeelte van het park dat op de plaats van de Oosterspoorbaan kwam, was al ruim drie jaar in gebruik. Deze zomer kwamen ook de laatste werkzaamheden tot een eindpunt. Het fiets- en wandelpad loopt nu helemaal van de Koningsweg tot aan de Maliesingel.

Gevel Hoog Catharijne The Mall

In januari werd de laatste hand gelegd aan de gevel van het vernieuwde Hoog Catharijne The Mall. Op de hoek van de gevel kwam een ingang en langs de Catharijnesingel verrees een bijzonder hekwerk. De Utrechtse politiek uitte in 2018 nog kritiek op de ‘blinde gevel’ en de laad- en losplaats in de ruimte erachter.

De functionele eisen wogen zwaarder dan uitstraling en zo kwamen de gevel en de plaats voor laden en lossen er toch. Later dit jaar, in augustus, kwamen er twee historische chimaera’s van 2500 kilo per stuk op het dak van de nieuwe gevel te staan. De beelden stonden van 1901 tot 1974 op het gebouw De Utrecht. Nu hebben ze weer een plek in het centrum van de stad.

Het Platform

De bewoners van het nieuwe gebouw Het Platform aan het Stationsplein konden in april van dit jaar hun nieuwe woning betrekken. Het Platform is op een lastige plek gebouwd; bovenop de tram- en bushaltes bij het centraal station en naast het Stationsplein. Aan het pand is jaren gewerkt.

Een gedeelte van het terrein rondom het gebouw is toegankelijk voor het publiek, waaronder een terras aan de stationszijde. Het gebouw is zo’n 46 meter hoog en telt daarmee 12 verdiepingen. In totaal zijn er 201 appartementen gekomen. Onder andere het succesvolle e-sportbedrijf Team Liquid heeft de deuren van een groot gameparadijs in het pand geopend.

Stationsplein

In 2019 was het Stationsplein voor een groot deel al klaar. Alleen het stuk vlakbij de Moreelsehoek moest nog opengaan. Met het opleveren van de nieuwe gevel van Hoog Catharijne en Het Platform kon dit voorjaar ook de hellingbaan open.

Het Stationsplein ligt boven het straatniveau. Onder het plein is plaats voor 12.500 fietsen in de grootste fietsenstalling ter wereld. In de stalling ligt een fietspad dat rechtstreeks de Moreelsehoek met het Smakkelaarsveld verbindt. De stalling opende al in 2019.

Lubro-fabriek

In november keerde het bakkersbeeldje terug op de Zeedijk. Dat moment symboliseerde de voltooiing van de nieuwbouwbuurt Zijdebalen, waren jaren aan is gewerkt. Het gebied tussen de Zeedijk en Westerdijk in Pijlsweerd dankt zijn naam aan de buitenplaats annex zijdefabriek die er in de 18e eeuw stond. Het gebied is herontwikkeld en herbergt nu honderden woningen.

Bij de opening van de Lubro-fabriek in 1950 werd naast de ingang op de noordelijke hoek een beeldhouwwerk geplaatst. Het heette toepasselijk De bakker op de hoek of in de volksmond het Lubrobakkertje. Het stelt een bakker voor die op zijn hoorn blaast, wat ‘s ochtends vroeg aankondigde dat het brood gebakken was.

Klopgebouw

De voormalige machinefabriek ‘De Klop’ op het Viconaterrein werd in januari van dit jaar voor het eerst na de herontwikkeling weer in gebruik genomen. In het Klopgebouw kwamen twee appartementenblokken en ruimte voor de ontwikkeling van Rotsoord als culturele en creatieve hotspot. Ook kwam er plek voor de vestiging van horeca in het pand.

Zes studenten van de HKU waren de eersten die het pand in gebruik namen, met een tentoonstelling van het werk dat ze in de voorgaande maanden maakten. De tentoonstelling stelde een soort ‘speeltuin voor volwassenen’ voor, geschikt voor iedereen die vastgeroeste patronen eens wilde loslaten.

Voorstraat en Wittevrouwenstraat

In 2020 zijn de Voorstraat en de Wittevrouwenstraat compleet opnieuw ingericht. Gedurende het jaar is er hard gewerkt om de twee straten tussen de Neude en Wittevrouwensingel beter begaanbaar te maken voor wandelaars en fietsers.

De grootste verandering is te zien op de rijbaan: fietsers en auto’s delen een vijf meter brede weg. Er is rood asfalt neergelegd op de weg die deel uitmaakt van het netwerk van hoofdfietsroutes. Ook zijn er ruim 200 meer fietsparkeerplaatsen gekomen, in totaal 370 stuks. Het aantal autoparkeerplaatsen nam af van 40 naar 18.

Parkeergarage en P+R Berlijnplein

Op het Berlijnplein is afgelopen jaar een parkeergarage van zeven verdiepingen met 620 parkeerplaatsen gebouwd. De parkeergarage is ontworpen door het Utrechtse Zecc Architecten. Bovenop de parkeergarage is in november een kunstwerk geplaatst.

Het beeld van de snip, ook bekend van het oude honderd gulden biljet, werd met een kraan op het dak gehesen. De groene rand die rond het hele complex loopt hoort ook bij het kunstwerk. De vogel verwijst naar het polderlandschap dat het gebied ooit kenmerkte.