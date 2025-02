Deze flitspaal in Utrecht kwam in 2024 bijna 13.000 keer in actie

De flitspaal aan de Kardinaal de Jongweg, bij de kruising met de Antonius Matthaeuslaan, heeft in 2024 voor maar liefst 12.894 bekeuringen gezorgd. Het is daarmee de meest lucratieve flitspaal van de gemeente en de provincie Utrecht. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

In de stad Utrecht staan acht flitspalen. Per paal is geregistreerd hoe vaak ze een auto hebben gefotografeerd die door rood reed en hoe vaak ze in actie zijn gekomen voor een voertuig dat te hard reed. Het exemplaar op de Kardinaal de Jongweg heeft bijna alleen maar auto’s geflitst die te hard reden (12.786).

Op de Franciscusdreef, bij de kruising met de Orinocodreef, staat met in totaal 2.850 uitgeschreven boetes de op een na meest lucratieve flitspaal van de gemeente. Ook deze kwam nagenoeg alleen in actie wanneer een auto te hard reed (2.705).

Op de Rubenslaan, bij de kruising met de Adriaen van Ostadelaan, staat een flitspaal die in 2024 maar 67 keer een bon heeft uitgeschreven. Elf daarvan gingen naar automobilisten die door rood reden en 56 naar bestuurders die zich niet aan de maximumsnelheid hielden.

De cijfers van de flitspaal aan de Kardinaal de Jongweg vallen in het niet bij de resultaten van een exemplaar langs de A16 in Rotterdam. Deze flitspaal was in 2024 namelijk verantwoordelijk voor 111.056 boetes.