Deze foto’s laten Utrecht zien vanaf het hoogste balkon van de stad

Torenflat De Syp in hartje Utrecht is het hoogste woongebouw van de stad. Het pand dat 29 verdiepingen telt is na de Domtoren (112 m), de Rabotoren (105 m) en het stadskantoor (94 m) zelfs het hoogste gebouw van Utrecht. Op de 28e verdieping wonen Sietske en Jasper. Door de coronacrisis, en de verschillende maatregelen als thuiswerken, zaten ze ineens veel meer thuis. Ze hadden een oude camera liggen en begonnen het bijzondere uitzicht te fotograferen. De foto’s tonen Utrecht vanaf het hoogste balkon van de stad.

Net als veel andere Utrechters brachten Sietske en Jasper sinds maart dit jaar veel meer tijd door in huis. Het advies om thuis te werken, maar ook de verschillende sluitingen van horeca, zorgden ervoor dat ze nog vaker dan voorheen naar buiten keken. Nu heeft het stel ook een bijzonder uitzicht.

Ze wonen in De Syp, een woontoren aan de Van Sijpesteijnkade die vorig jaar werd opgeleverd. Het is voorlopig het hoogste woongebouw van Utrecht en Sietske en Jasper wonen ook bijna helemaal bovenaan. “Er is inderdaad nog één verdieping boven ons”, vertellen de twee. “Maar er is een dakterras voor bewoners dus dan staan we echt op het hoogste punt met onze camera.”

Sietske en Jasper hadden nog een oude camera liggen, overgenomen van een familielid. Eigenlijk waren ze al voor de coronacrisis begonnen met het fotograferen van het uitzicht. “We vinden het uitzicht prachtig, maar we willen eigenlijk een huis met een tuin. Daar waren we al naar op zoek maar in de tussentijd vonden we dit. Het is een prachtig appartement; totdat we een huis gekocht hebben zitten we hier goed. Ondertussen kunnen we van het uitzicht genieten.”

Omdat Sietske en Jasper het uitzicht erg mooi vinden besloten ze om een jaar lang, tijdens alle seizoenen, foto’s te maken, als herinnering voor als ze verhuisd zijn. “Toen kwam de coronacrisis en hadden we ineens veel meer tijd thuis. Sindsdien zijn we meer gaan fotograferen.”

Het uitzicht vanuit de Syp is dan ook prachtig. Het gebouw staat midden in de stad en torent bijna overal bovenuit. Er zijn niet alleen mooie vergezichten, als je naar beneden kijkt zie je van alles gebeuren. Jasper vertelt: “Ik vind het bijvoorbeeld erg leuk om naar alle fietsers bij het Vredenburgknooppunt te kijken. Daar komen de drukste fietsroutes samen, regelmatig zien we het bijna misgaan.”

Sietske vult aan: “Het licht is het mooist vroeg in de ochtend of aan het eind van de dag. Dat zijn de beste tijden voor de foto’s.” Als het stel vrienden over de vloer krijgt, kijken ze altijd naar buiten. Sietske: “Ja, sommigen vinden het zelfs iets té hoog.” Jasper vertelt ook: “De stad ziet er ook heel anders uit van zo hoog, zo zijn lange wegen van boven veel kronkeliger. We hebben veel vrienden die in Utrecht wonen en als ze dan vanuit de hoogte naar de stad kijken gaan ze heel anders oriënteren.”

Tekst gaat verder onder afbeelding



Omdat de twee mooie foto’s maken, willen ze die graag delen. Ze maakten een Instagram-account (@de_syp_utrecht) waarop de beelden te zien zijn. Ze kochten een statief zodat er ook mooie avondfoto’s gemaakt kunnen worden. “Ja, het is super om zo hoog te wonen, dus totdat we hét huis met de tuin hebben gevonden zitten we hier nog wel even goed.”