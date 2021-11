Deze maand herstelwerkzaamheden aan vernieuwde regionale tramlijn in Utrecht

Aan de vernieuwde tramlijn tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein worden deze maand herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Zo moet her en der de bovenleiding en het spoor worden hersteld, en worden op een aantal perrons verzakte tegels gerepareerd.

In 2020 is de volledige regionale tramlijn tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein grondig aangepakt. Alle haltes zijn aangepast aan het formaat van de nieuwe trams en ook is de trambaan vernieuwd. De trams zijn weliswaar weer gaan rijden, maar dat wil volgens de provincie Utrecht nog niet zeggen dat de werkzaamheden zijn afgerond.

Bovenleiding

Daarom worden deze maand nog een aantal herstelwerkzaamheden uitgevoerd. In de nacht van 14 november wordt een hoogwerker op het spoor gezet bij de halte Vasco da Gamalaan in Utrecht. Met behulp daarvan wordt de bovenleiding hersteld.

De werkzaamheden worden in de nacht uitgevoerd zodat er geen belemmering is voor het tramverkeer. Wel kan het voor omwonenden volgens de provincie Utrecht overlast opleveren.

Spoor

In de nacht van 15 november wordt iets verderop bij de halte P+R Westraven gewerkt. Tijdens deze werkzaamheden wordt het spoor van de trambaan aangepakt.

In Nieuwegein en IJsselstein moet bij een aantal perrons de bestrating worden hersteld. Sommige tegels zijn namelijk verzakt. Tot slot moet in beide steden op sommige plekken ook de bovenleiding worden aangepakt.