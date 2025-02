Deze maand worden eerste stappen gezet naar lagere snelheid op Zuilense Ring in Utrecht

De haag in de middenberm van de Zuilense Ring in Utrecht wordt volgende week verwijderd. Hierdoor wordt de weg vrijgemaakt om later dit jaar allerlei andere aanpassingen te doen, waaronder het verlagen van de maximumsnelheid.

De Zuilense Ring loopt tussen het Gandhiplein in Overvecht en de snelweg A2. Vorig jaar werd al bekend dat de maximumsnelheid wordt teruggeschroefd van 100 naar 80 kilometer per uur.

Ook krijgt de weg stiller asfalt, worden de rijbanen smaller en komt er een nieuw geluidsscherm. De maatregelen, die tussen juli en september van dit jaar worden genomen, zijn vooral bedoeld om de situatie voor omwonenden te verbeteren.

Als voorbereiding op deze werkzaamheden wordt volgende week in de avond- en nachturen een haag in de middenberm verwijderd. “Het verwijderen van de haag is nodig om ruimte te maken voor de werkzaamheden die in de zomer worden uitgevoerd”, schrijft de provincie Utrecht.