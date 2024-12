Deze maatregelen neemt Utrecht tijdens de komende jaarwisseling

Het aftellen kan bijna beginnen! De jaarwisseling staat voor de deur en Utrecht maakt zich klaar voor een feestelijke nacht. Ook voor de politie, ambulance, gemeente en het ziekenhuis zal het mogelijk een drukke nacht worden. Deze maatregelen neemt Utrecht om de feestnacht zo veilig en soepel mogelijk te laten verlopen.

Een groot aandachtspunt dit jaar is het algehele afsteekverbod in de stad. Afsteken mag niet meer, maar omdat er geen landelijk verbod is, kan de verkoop van vuurwerk wel doorgaan. De gemeente gaf eerder toe dat het vuurwerkverbod wel moeilijk te handhaven is, door “de beperkte capaciteit bij de handhavers”. Om zo goed mogelijk zicht te krijgen op het afsteken van vuurwerk in de stad, worden wel extra maatregelen genomen.

Zo komen er camera’s op plekken waar voorgaande jaren veel incidenten plaatsvonden. Het gaat onder meer om het gebied rondom Ina Boudier Bakkerlaan, ‘t Goylaan en winkelcentrum Overkapel. Deze camera’s zijn tot 6 januari actief.

Ook worden speciale vuurwerkteams ingezet en wordt in voormalige vuurwerkvrije zones, zoals parken, strenger gecontroleerd. Wie zich toch waagt aan het ontvlammen van het explosieve materiaal, riskeert een boete van 250 euro.

Spoedeisende hulp

Het UMC Utrecht bereidt zich net als met andere zogenoemde risicovolle dagen en nachten voor op de jaarwisseling. “Dat betekent meer bezetting op de spoedeisende hulp”, zegt Margreeth Fernhout, woordvoerder UMC.

Tijdens de jaarwisseling staan ook hulpdiensten, zoals de meldkamer, politie, brandweer en ambulance, weer klaar voor noodgevallen. Hieronder een lijstje met wie je waarvoor kan bellen: