Deze negen plekken in Utrecht maken kans op een nieuwe fietsbrug of -tunnel

Er zijn negen plekken in Utrecht geselecteerd waar misschien een fietsbrug en -tunnel komen. Deze locaties zijn overgebleven na uitgebreid onderzoek onder 35 mogelijke fietsbruggen en -tunnel.

Het gaat om plekken in de stad waar nu nog barrières zoals water, spoor en autowegen zijn. Van de 35 onderzochte locaties is een top 9 gemaakt. Deze hebben de meeste prioriteit. Het onderzoek is een aanzet naar keuzes die de gemeenteraad later dit jaar moet maken in het mobiliteitsplan 2040 en bij de voorjaarsnota van 2021.

Acht bruggen en één tunnel die het meest wenselijk worden geacht zijn, op volgorde van prioriteit:

Oude Leidseweg bij Den Hommel Vechtbrug Zwanenvechtlaan Demka-spoorbrug Mytylbrug Kromme Rijn Nieuwe verbinding Singel-Noord Brailledreef vlak langs het spoor Waterlinieweg westzijde Grifthoekbrug voetgangersbrug Spoortunnel Boorstraat

De studie naar de bruggen en tunnel moet als een advies gelden, zo weet de gemeente beter waar ze geld in moet investeren. De Fietsersbond dacht mee bij de uitvoering van dit onderzoek.

Het aantal wensen voor nieuwe fietsverbindingen is groter dan de portemonnee van de gemeente. Daarom is er een voorstel gemaakt met de meest wenselijke maatregelen. Vanaf 2023 is er geld beschikbaar om te starten met de aanleg van een brug of tunnel. De bruggen over het Merwedekanaal zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Dit loopt via de gebiedsontwikkeling Merwedekanaalzone.