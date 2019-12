Deze opvallende bouwprojecten in Utrecht werden in 2019 afgerond

In het Utrechtse stationsgebied is een bouwplaats nooit ver weg, ook al werden er afgelopen jaar tal van projecten afgerond. Voorlopig blijft er gewerkt worden, al verplaatst het bouwgebied zich langzaam richting het Beurskwartier. Ook in andere delen van de stad zijn bouwvakkers in de weer. We zetten een aantal opvallende projecten op een rij die in 2019 afgerond zijn.

Hotel Poortgebouw

In het kleurrijke Poortgebouw zitten niet alleen winkels, gasten kunnen ook slapen in een hotel. Hampton by Hilton is een driesterrenhotel met 193 kamers en ging halverwege dit jaar open.

Eigenlijk zou een tweede hotel, het Crowne Plaza ook al de deuren openen, maar dat is uitgesteld. Crowne Plaza krijgt met 142 kamers iets minder bedden maar is dan wel vier sterren waard.

Grootste fietsenstalling ter wereld

Er is al veel over geschreven en er wordt al veel gestald; Utrecht heeft sinds augustus echt de grootste fietsenstalling ter wereld.

Al eerder konden fietsers een gedeelte van het parkeerpaleis gebruiken maar met de opening van het laatste gedeelte is de Stationspleinstalling helemaal klaar.

Uithoflijn

Het heeft een slordige 500 miljoen euro gekost, maar nu heeft Utrecht wel een tramlijn tussen het centraal station en Utrecht Science Park. Het openingsfeestje was eigenlijk veel eerder gepland maar door vertragingen kon de tram pas op 16 december dit jaar gaan rijden.

Met de komst van tram 22 is buslijn 12 te komen vervallen en kunnen studenten en anderen forenzen binnen 19 minuten met de tram tussen de twee eindstations reizen.

Gebouw Primark en Hudson’s bay

De honderden nieuwe vogelhuisjes aan het voormalige V&D-gebouw trekken nog weinig gebruikers. Ook in het volledig gerenoveerde pand staat alweer het nodige leeg. Hudson’s Bay opende in maart de deuren maar sloot deze weer in december. De introductie van het warenhuis in Nederland verliep namelijk dramatisch.

Ook de Primark opende dit jaar in het gebouw. Met deze winkel, waar goedkope kleding wordt verkocht, gaat het beter. Jumbo Foodmarkt zou er ook de deuren open, wanneer dat gaat gebeuren is nog niet bekend. Ook onbekend zijn de plannen met de andere leegstaande verdiepingen.

SYP

Op grote hoogte wonen: het kan sinds dit jaar aan de Van Sijpesteijnkade. Het gebouw, dat bestaat uit 29 verdiepingen, is 90 meter hoog. Daarmee is De Syp na de Domtoren (112 m), de Rabotoren (105 m) en het stadskantoor (94 m) het hoogste gebouw van de stad.

Het Rijksmonument op nummer 25 wordt in het gebouw geïntegreerd. Het aanzicht van de begane grond van De Syp wordt bepaald door dit historische gebouw. In april namen de eerste bewoners intrek in het gebouw.

Vredenburgplein

Het veelbesproken Vredenburgplein is afgelopen jaar formeel afgerond. De herinrichting van het plein heeft langer geduurd dan verwacht: in plaats van drie maanden werden het er vijftien.

Het uit een half miljoen graniettegels bestaande mozaïek is ook bekritiseerd omdat het slecht zichtbaar zou zijn. De volledige herinrichting heeft 2,1 miljoen euro gekost.

Hoek Vredenburg – Sint Jacbosstraat

Het pand op de hoek van het Vredenburg en de Sint Jacobsstraat, waar de C&A jarenlang in zat, is van buiten en binnen volledig gerenoveerd. Veel mensen zijn positief over de uitstraling van het gebouw. Na de renovatie trok de Franse winkelketen Decathlon in het pand.

Werkspoorfabriek

Het lijkt soms of er alleen in de binnenstad wordt gebouwd, maar ook op industrieterreinen gebeurt een hoop. Zo opende de Werkspoorfabriek in november.

De voormalige Plaatwerkerij van Werkspoor is getransformeerd tot een 10.000m2 groot bedrijfsverzamelgebouw. Er zijn 48 bedrijven gevestigd variërend van creatieve bedrijven en ambachten tot bedrijven uit de innovatieve maakindustrie.

Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum

Dit jaar zijn er niet heel veel grote projecten afgerond in Leidsche Rijn Centrum, het nieuwe winkelhart van de stad. Wel ging de nieuwe vestiging van de bibliotheek in april open aan het Brusselplein.

De bieb is 7 dagen in de week open en ook heeft horecazaak Buurten in de Bieb er de deuren geopend.

Noordertunnel

Na het opknappen van de Middentunnel in 2018 was het afgelopen jaar de beurt voor de Noordertunnel. De vernieuwde tunnel is een stukje korter en ook is de ingang verplaatst naar het Noordgebouw.

De tunnel, waar zeven maanden aan gewerkt is, heeft nieuwe plafonds, wanden en vloeren, en de verlichting is aangepast.

BUNK in de Westerkerk

Door teruglopende bezoekersaantallen moest de Westerkerk verkocht worden. In 2015 nam een ontwikkelaar het gebouw over en in 2018 werd de laatste kerkdienst er gehouden.

De kerk aan de Catharijnesingel werd een jaar lang intensief verbouwd en werd in juni 2019 weer geopend voor publiek. Het gebouw uit 1891 is behalve een hotel en hostel ook een restaurant met cultuurpodium geworden.