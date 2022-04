Deze plekken in Utrecht krijgen de komende maanden cameratoezicht

De zes flexibele camera’s die momenteel op verschillende plekken in Utrecht moeten helpen met het handhaven van de openbare orde worden verplaatst. Dit betekent dat cameratoezicht op sommige locaties verdwijnt en op andere plekken wordt de flexibele variant juist vervangen door een vaste camera.

In de gemeente Utrecht hangen in totaal 75 vaste en zes flexibele camera’s die gebruikt worden voor toezicht. Er zijn eerder afspraken gemaakt over deze aantallen. De flexibele exemplaren hangen doorgaans 3 tot 6 maanden op één plek, daarna worden ze verplaatst naar andere gebieden.

De afgelopen periode hingen de zes flexibele camera’s aan de J.C. Maylaan, het Herderplein en in de Geuzenwijk. Deze maand zijn vier andere locaties bekeken waar de camera’s eventueel geplaatst kunnen worden. De gemeente zegt dat alle zeven plekken voldoen aan de criteria voor cameratoezicht, maar dat ze vanwege de beperkte inzet soms ‘schrijnende keuzes’ moet maken.

J.C. Maylaan

Er is uiteindelijk besloten om de drie flexibele camera’s van de J.C. Maylaan te verplaatsen naar andere gebieden. De problemen in dit deel van Kanaleneiland zijn volgens de gemeente echter nog niet teruggedrongen. “Een groep jongeren zorgt nog steeds voor overlast waardoor bewoners en ondernemers zich geïntimideerd voelen.”

Daarnaast zouden er al wel andere maatregelen zijn genomen om de overlast op de J.C. Maylaan terug te dringen. Ook hebben de camera’s de afgelopen periode geholpen bij het in kaart brengen van de overlastgevers. Desalniettemin worden ze verplaatst omdat het toezicht in andere gebieden harder nodig is en de maximale inzettijd is verstreken.

Lunetten

Twee camera’s van de J.C. Maylaan gaan naar winkelcentrum Lunetten. Een komt op de hoek van de Hondsrug en Gaasterland, en de ander op de hoek van Hondsrug en Kampereiland. In dit winkelcentrum spelen volgens de gemeente verschillende problemen.

“Er is sprake van alcohol- en drugsgebruik, vervuiling en geluidsoverlast, maar ook zijn er signalen van drugshandel en straatintimidatie.” De personen die deze overlast veroorzaken zouden dagelijks rondhangen in het winkelcentrum. Ook zou uit een recente peiling blijken dat ondernemers en bewoners zich onveilig voelen in het gebied. Dat komt mede door de overval op een Grieks restaurant eerder dit jaar.

Kanaalstraat

De derde flexibele camera van de J.C. Maylaan wordt verplaats naar de Kanaalstraat. De overlast in het winkelgebied rond de Damstraat en Kanaalstraat is volgens de gemeente ‘structureel’.

“Bewoners en ondernemers melden overlast van dealers, drugs- en drankgebruik, personen met verward gedrag, zwervers en bedelaars. Ook groepen jongeren en jongvolwassenen die ’s avonds in wisselende samenstellingen samenkomen met auto’s en scooters veroorzaken overlast.”

Geuzenwijk

Omdat de flexibele camera’s in de Geuzenwijk, die in de zomer van 2021 werden geplaatst nadat een harde explosie schade aanrichtte in de wijk, bijdragen aan de rust is besloten de twee exemplaren te vervangen door vaste camera’s. Bij winkelcentrum Overkapel worden de vaste exemplaren juist vervangen door flexibele camera’s.

De Gaard

Tot slot wordt de zesde flexibele camera verplaatst van het Herderplein naar winkelcentrum De Gaard. Sinds de opening van het verbouwde winkelcentrum in 2020 zouden bewoners en ondernemers overlast ervaren.

“Steeds vaker voelen zij zich geïntimideerd door opdringende bedelaars. Klanten worden gehinderd bij de doorgang naar de winkels en er wordt relatief vaak geld afgestaan wat een aanzuigende werking heeft voor andere bedelaars”, aldus de gemeente.

Hostel

Op het moment dat bijvoorbeeld de politie een kijkje komt nemen zouden de bedelaars zich gedragen, maar, zo zegt de gemeente, is de situatie al meerdere keren geëscaleerd. Zo zijn in januari en februari van dit jaar de overlastmeldingen ‘explosief’ gestegen.

“Met het cameratoezicht hopen we de signalen die er zijn over betrokkenheid van cliënten van Hostel De Hoek te kunnen onderbouwen, zodat er gerichte maatregelen kunnen worden genomen.”

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.