Deze plekken in Utrecht worden extra in de gaten gehouden met flexibele camera’s

Plekken in de binnenstad, Lombok en Rivierenwijk worden sinds begin dit jaar extra in de gaten gehouden met flexibele camera’s van de gemeente Utrecht. Het gaat om locaties waar veel overlast is zoals het gebied rond de Timorkade en het Hieronymusplantsoen.

De gemeente beschikt over 71 vaste en 20 flexibele camera’s. Wanneer er op een plek kortstondig sprake is van bijvoorbeeld overlast of criminaliteit kan er een tijdelijke camera worden geplaatst. Deze mogen maximaal zes maanden blijven hangen, met een keer de optie om dit met nog een half jaar te verlengen. “Doordat de camera’s […] weer snel kunnen worden verwijderd, blijft de inbreuk op de privacy van omwonenden beperkt”, schrijft het college van B&W in een brief aan de raad.

Lombok

Zo is in april van dit jaar een flexibele camera opgehangen bij de Timorkade in Lombok. Al enige tijd veroorzaakt een groep mannen Overlast op deze plek. Dit bestaat volgens de gemeente uit drugshandel, middelengebruik, intimidatie en mogelijk ook de verkoop van gestolen spullen. Ook wordt deze groep in verband gebracht met berovingen, winkeldiefstal en babbeltrucs. “Ondernemers en omwonenden voelen zich geïntimideerd door de groep, waarvan de Timorkade uitvalsbasis is.” Naast de extra inzet van politie en handhaving hoopt de gemeente met behulp van de camera de pakkans te vergroten.

In dezelfde periode zijn ook langs de Kanaalstraat, op een paar honderd meter afstand van de Timorkade, ook flexibele camera’s opgehangen. Deze systemen hangen ter hoogte van de Damstraat en J.P. Coenstraat. “Er wordt overlast veroorzaakt door zowel groepen jongeren als oudere personen die ’s avonds en ‘s nachts samenkomen in wisselende samenstellingen met auto’s en scooters.”

Binnenstad

In het gebied rond Park Lepelenburg en het Hieronymusplantsoen wordt al langere tijd overlast veroorzaakt door een groep verslaafden. In oktober 2023 werd een flexibele camera geplaatst bij het toiletgebouw in het park en de inzet hiervan is in april verlengd met nog eens een half jaar. In februari van dit jaar werden twee tijdelijke camera’s opgehangen bij het Hieronymusplantsoen. De overlast in het gebied wordt nu volgens de gemeente beter in beeld gebracht.

“De maatregelen die zijn genomen hebben ervoor gezorgd dat de overlastgevende groep in omvang is afgenomen. Geweldsincidenten, zoals die zich voordeden voordat de camera’s werden geplaatst, hebben zich niet meer voorgedaan.” Toch zijn de problemen niet opgelost. Er zou nog een ‘harde kern’ gebruikers rondhangen die zich niet wil laten helpen. Er gaat veel aandacht naar deze groep en volgens de gemeente is het cameratoezicht daarin van ‘essentieel belang’.

Rivierenwijk

Na een periode waarin er volgens de gemeente sprake was van ‘betrekkelijke rust’, was er in het najaar van 2023 weer flinke overlast rond de Noordzeestraat, Grebbestraat en Amaliadwarsstraat. Dit wordt veroorzaakt door groepen jongeren die met name in de avond- en nachtelijke uren actief zijn. “Zij veroorzaken geluidsoverlast, verkeersoverlast en vervuilen de omgeving.”

Er is de afgelopen jaren veel inzet geweest van politie, handhaving en jongerenwerkers. In eerste instantie werd het rustiger in de wijk, maar na verloop van tijd nam de overlast weer toe. “Toen het aantal overlastmeldingen weer toenam zijn er flexibele camera’s geplaatst en is door de gemeente, politie en jongerenwerk een ‘aanpak jeugdoverlast’ opgestart in dit gebied.” Op dit moment is het aantal meldingen in het gebied gering. De camera’s hangen er tot dit najaar.