Deze speeltuin heeft een hek, maar geen ingang. Hoe staat het ervoor met de speelplaatsen in jouw buurt?

Utrecht heeft vele honderden speeltuinen, van locaties waar een enkele wipkip staat tot heuse speelparadijzen. Sommige locaties zijn al tientallen jaren oud, weer anderen zijn gloednieuw. Er zijn speeltuinen die er wat treurig uitzien, plekken die een hek hebben maar geen ingang en speelplekken waar ook beheerders rondlopen. DUIC is benieuwd naar de speeltuin in jouw buurt.

Schommels, glijbanen, zandbakken, skate-plekken en wipwaps. Er zijn een heleboel speelmogelijkheden in Utrecht. Maar de stad is flink aan het groeien, er komen steeds meer mensen bij. De gemeente Utrecht is daarom bezig om haar beleid rondom speelplekken te actualiseren, want de laatste speelruimtenota, stamt alweer uit 2009.

De gemeente ziet graag dat er voor elk kind een speeltuin te vinden is binnen 200 meter. Ook is de gemeente bezig om meerdere speeltuinen te maken die toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking waarin ook toestellen en activiteiten te vinden zijn die geschikt zijn voor iedereen.

Oproep

Want dat speeltuinen soms moeilijk(er) toegankelijk zijn blijkt ook wel in Tuinwijk. De speelplek op de Zaagmolenkade/Willem Arntszkade is omheind met een hek, maar er is geen ingang gemaakt. Voor de meeste jonge ouders geen probleem, maar mensen die wat lastiger te been zijn of een kinderwagen bij zich hebben komen er niet in.

DUIC is benieuwd hoe het met de speeltuin in jouw buurt zit. We zijn op zoek naar de speeltuinen waar iets mis mee is, treurige speelplekken of slecht onderhoud, maar natuurlijk ook naar complimenten over speelparadijzen.

Heb jij iets te vertellen over een speeltuin? Mail naar [email protected] met als onderwerp ‘speeltuin’. Op de kaart hieronder staan meer dan 700 speelplekken in Utrecht.