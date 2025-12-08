Deze sport- en speelplekken in de stad pakt Utrecht binnenkort aan

De gemeente Utrecht gaat de komende tijd bijdragen aan het verbeteren van speel- en sportplekken in de stad. Door de hele stad worden oudere locaties opgeknapt of opnieuw ingericht. Zo komt er een nieuwe waterspeelplek met regenwater aan de Makassarstraat, krijgt het Wilhelminapark een nieuwe speeltuin en wordt de openbare ruimte in Kanaleneiland en het Amazonekwartier aangepakt. Ook wil de gemeente een speciale ‘Speelkaart’ laten ontwikkelen.

Utrecht hanteert de norm dat binnen 200 meter van elke woning een speelplek bereikbaar moet zijn. Daarnaast streeft de gemeente ernaar dat 5 procent van de openbare ruimte voor spelen wordt ingericht en dat er per woning één vierkante meter sportvoorziening beschikbaar is.

Op dit moment telt Utrecht ruim 900 speelplekken, diverse sportlocaties in elke wijk en 21 speeltuinen. Met het programma ‘Spelen Sporten Bewegen’ kan de gemeente extra investeren in projecten die aantoonbare verbeteringen opleveren. Deze zijn opgenomen in een overzicht.

Sinds 2023 is hiervoor al zo’n 900.000 euro ingezet. Voorbeelden zijn het 3×3-basketbalveld in het Tolsteegplantsoen en de vernieuwde voetbalkooi in het Griftpark. In totaal zijn sinds 2023 negentig speel- en sportplekken vervangen, opnieuw ingericht of toegevoegd.

Planning 2025–2026

In de winter van 2025/2026 en het voorjaar en de zomer van 2026 levert de gemeente de vernieuwde speel- en sportplek aan de Van Eysingalaan op. Ook aan de Makassarstraat in Utrecht-West wordt gewerkt: daar komt voor het eerst een waterspeelplek die regenwater opvangt, filtert en reinigt voordat het via het speeltoestel wordt gebruikt.

Verder komt er aan de Ravellaan bij Welgelegen een groene speelplek, en worden de speeltuin Kameleon, het Zwarte Plein en de voorzieningen in het Heukelompark in Noordwest vernieuwd.

In het Wilhelminapark wordt de Trui van Lier-speeltuin gerealiseerd. Hiervoor is al een ontwerp gemaakt dat volgens de gemeente aansluit bij de wensen van omwonenden en de uitvoering start naar verwachting in 2026. Later dat jaar volgt een nieuwe calisthenics-plek in Park de Watertoren in Overvecht; een plek met workout-toestellen.

Na 2026

Na 2026 heeft Utrecht al bijdragen toegezegd voor de vernieuwing van Park Transwijk en de herinrichting van de openbare ruimte in Kanaleneiland en het Amazonekwartier. In 2026 start de gemeente bovendien met verkenningen voor nieuwe projecten in Zuid, Leidsche Rijn, Overvecht en West, bovenop de trajecten die al lopen in Noordwest, Zuidwest en Zuid. De uitvoering van deze projecten wordt vanaf 2027 verwacht.

Speelkaart voor Utrecht

De gemeente wil tot slot een ‘Speelkaart’ laten ontwikkelen, vergelijkbaar met die in Breda. “Op deze vrolijk vormgegeven kaart staan heel veel tips om lekker buiten te spelen & bewegen, overal in de stad.”