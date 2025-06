Deze Utrechtse scholieren hijsen de vlag en sluiten hun middelbare schooltijd af

Het was voor middelbare scholieren dé dag vol spanning: donderdag 12 juni. Veel leerlingen hoorden of zij wel of niet zijn geslaagd. Gelukkig is het overgrote deel dat wel, en dat werd feestelijk gevierd.

De vlag hijsen, je schooltas eraan en voorlopig even niet meer in de schoolboeken duiken. Donderdagmiddag gold voor veel Utrechtse scholieren als een feestelijke gelegenheid. Hoeveel leerlingen precies zijn opgegaan voor hun examens, en hoeveel er het verlossende telefoontje hebben gekregen, is niet bekend. DUIC kreeg in ieder geval veel berichten van blije scholieren die zijn geslaagd.

Vlag hijsen

Zo hees wethouder Eerenberg (onderwijs) samen met zeven leerlingen van het Descart de vlag. De scholieren zijn de eerste lichting aan de onderwijsinstelling die slaagt, na de oprichting in 2020. ‘Een bijzonder moment’, volgens Maite: “Het was toch nog heel spannend en ik ben superblij met mijn diploma. Leuk om de eerste lichting van Descart te zijn, dat maakt mijn diploma bijzonder.”

Bij Mijntje zat de spanning minder hoog: “Voor mijn optredens met de schoolband was ik zenuwachtiger dan voor de uitslag van mijn diploma.” Robert volgde op het Minkema College een vwo-studie, en is gelukkig ook in één keer geslaagd. “Ik was nog even bang voor een herexamen.” Inmiddels is hij volop bezig met zijn toekomstplannen. “Het allerliefst word ik topsporter met mijn sport squash. Maar ik heb me ook ingeschreven voor de studie Biologie en kijk nog naar een studie in Amerika.”

Herexamens

Hoeveel scholieren precies herexamen moeten doen, is onduidelijk. De herexamens vinden plaats in het tweede tijdvak, dat valt van dinsdag 17 juni tot en met dinsdag 24 juni. Er is ook nog het derde tijdsvak, dat is bedoeld voor bijzondere gevallen. Leerlingen die vanwege ziekte niet konden deelnemen aan de examens, kunnen deze dan inhalen. Het derde tijdsvak vindt plaats in augustus.