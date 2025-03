Deze Utrechtse wijken hebben nog bommen uit de Tweede Wereldoorlog in de grond zitten

De gemeente Utrecht heeft het aantal bommen uit de Tweede Wereldoorlog dat nog in de grond zit, in kaart gebracht. Volgens dat onderzoek is er geen direct gevaar voor inwoners van een ‘verdacht gebied’. Maar, wordt gewaarschuwd: “Alertheid is altijd geboden.”

In de grond in de gemeente Utrecht zitten nog bommen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen, maar niet zijn ontploft. Die bommen zijn nu in kaart gebracht om te kijken waar veilig in de bodem gewerkt kan worden, maar het is ook interessant voor geschiedenisliefhebbers, merkt de gemeente op.

Verdachte gebieden

Met name in het centrum, rondom Utrecht Centraal, zitten er ook bommen in de grond. Ook Utrecht-West, Noord-Oost en in Rijnsweerd zijn onder meer verdachte gebieden. Ook de lunetten aan de Waterlinieweg zijn aangemerkt als gebied waar mogelijk bommen in de grond zitten.

Volgens de gemeente hoeven bewoners van verdachte gebieden niet bang te zijn dat hun huis spontaan ontploft. “Explosieven die niet ontploft in de bodem liggen zijn niet gevaarlijk. Als er gewerkt wordt in de grond, of er heftige trillingen zijn, is het risico op ontploffing iets groter. Maar nog steeds erg klein.”

Aanvullend onderzoek

Met de kaart en een bijbehorende rapportage hoeft er voortaan ook niet meer met elk project een apart onderzoek naar mogelijke explosieven worden uitgevoerd. Daarmee moet tijd en geld worden bespaard.

Als er graafwerkzaamheden zijn gepland binnen deze verdachte gebieden, dan is wel verder onderzoek nodig. Onder andere de diepte van de graafwerkzaamheden is daarbij van belang. De gemeente merkt daarbij op dat dat aanvullende onderzoek niet op veel plekken nodig is: “Het aantal verdachte gebieden op de bommenkaart is beperkt tot 2% van de oppervlakte van de gemeente.”

Alle risicovolle gebieden zijn op de website van de gemeente te bekijken.