Deze vijf Utrechtse bouwprojecten pakten in 2024 de aandacht

Dat er flink wat wordt gebouwd in de stad, weten de meeste Utrechters inmiddels wel. Ook in 2024 werd er het nodige gesloopt, bijgebouwd en verhuurd. DUIC zet vijf spraakmakende projecten op een rij.

1. Eerste woningen op het Smakkelaarspark verhuurd

De woningen staan er nog lang niet, maar aan het begin van 2024 gingen de eerste appartementen aan het Smakkelaarspark al in de verkoop. Het ging om 22 woningen in het Havengebouw, een van de drie gebouwen die op deze plek moeten komen. De goedkoopste woning die te koop is, is 43 vierkante meter en kost 270.000 euro.

In november gingen de werkzaamheden aan het gebouw van start. De eerste heipalen gingen de grond in, en als het meezit, wordt het gebouw in 2027 opgeleverd.

Voor eenieder die houdt van een onconventionele woning, zijn de woningen op het Smakkelaarspark een goede keuze. Zo is er onder andere een futuristisch aandoende driehoekswoning verkocht aan een blije, nieuwe eigenaar.

2. Nieuw schoolgebouw aan het Berlijnplein

Eigenlijk behoort dit gebouw toe aan het jaar 2023, maar pas in dit jaar gingen leerlingen naar het nieuwe schoolgebouw aan het Berlijnplein. Vanaf januari 2024 betrokken de eerste van zo’n 1200 scholieren de nieuwe onderwijsinstelling, die ook beschikt over een grote sporthal en een openbaar dakterras.

Pas in april werd de opening van het gebouw groots gevierd, met de onthulling van een aantal bronzen beelden. De Utrechtse wethouder Eelco Eerenberg (Onderwijs) was ook erg tevreden met het pand: “Dit nieuwe gebouw is een absolute aanwinst voor de leerlingen, buurtbewoners en de hele stad. Het ontwerp past helemaal bij een vernieuwende manier van onderwijs. Niet alleen lokaaltjes, maar veel ontmoetingsplekken voor leerlingen, plekken om samen te leren en een centrale hal die doet denken aan een moderne bibliotheek.”

3. Wonderwoods opgeleverd

Ze hebben beslist geen goedkoop prijskaartje, maar de woningen van Wonderwoods laten dan ook weinig te wensen over. In oktober van dit jaar werd het nieuwbouwproject opgeleverd, nadat de bouw in 2020 van start ging. Het gaat om 191 huurappartementen in de vrije sector, van tussen de 63 en 145 vierkante meter. De huurprijzen beginnen – inclusief servicekosten – vanaf 1.423 euro per maand.

Wie zich inwoner van Wonderwoods wil noemen, moet overigens wel een slag in de rondte werken. Nieuwe huurders moeten tussen de 3 en 3,75 keer de maandhuur verdienen. Het gaat dan om de kale maandhuur, dus zonder servicekosten. Los van woningen zijn er in het gebouw ook een restaurant, sportschool en ondergrondse parkeergarage te vinden.

4. DB’s opende haar deuren

De rollercoaster die muzikale hotspot dB’s in 2024 heeft doorgemaakt, mag gerust turbulent genoemd worden. Na lang gesteggel werd bekend dat het podium zou verhuizen naar de Vlampijpstraat, maar daarmee was de kous nog niet afgedaan. Zo moest er een hele hoop verbouwd worden in een korte tijd, en pompte de gemeente nieuw leven in dB’s met maar liefst 7 ton.

Dat kwam doordat de gemeente en het consortium Cartesius beide toezeiden bij te dragen aan de verbouwing van deze locatie. In de tussentijd werden de afspraken echter aangepast, waardoor dB’s verantwoordelijk werd voor een groter deel van de werkzaamheden.

In september leek er dan toch licht aan het einde van de tunnel te zijn, en werd de opening van de muzikale broedplaats alsnog groots gevierd. In het nieuwe jaar moet het podium weer op volle toeren draaien.

5. De Utrechtse Dom

Uiteraard mag het icoon van de stad niet worden vergeten: de werkzaamheden aan de Domtoren zijn afgerond! Voor het eerst in lange tijd is het Utrechtse icoon weer zonder steigers te bewonderen, en dat was zeker een feestje waard. Zo was koningin Máxima aanwezig om bij de feestelijke oplevering van de Dom.

Bovendien blijkt er ook nog eens een financiele meevaller te zijn. De kosten voor de restauratie van de domtoren vielen goedkoper uit dan verwacht. Voor het hele project van de Domtoren is een bedrag beschikbaar gesteld van 37.4 miljoen euro. Daarvan is 35.85 miljoen euro gebruikt.

Nu kan Utrechts’ meest bekende beeldhouwwerk er voorlopig weer tegenaan. Er is onder andere werk verricht aan de windvaan, het carillon, het glas-in-lood, de vier wijzerplaten en nieuwe, permanente verlichting.