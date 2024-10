Deze vijf Utrechtse projecten maken kans op de Rietveldprijs

Wat wordt de opvolger van de Catharijnesingel, de laatste winnaar van de Rietveldprijs in 2022? De prijs die is vernoemd naar architect en meubelmaker Gerrit Rietveld wordt tweejaarlijks toegekend aan een architectonisch, stedenbouwkundig of landschappelijk project in Utrecht. Daarbij telt de kwaliteit van het ontwerp, maar ook de bijdrage die het project levert aan de stad. Er zijn in 2024 vijf genomineerden. De projecten maken bovendien kans op de Truus Schröderprijs voor goed opdrachtgeverschap, die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt. Ook maken de genomineerden kans op de DUIC Publieksprijs; op www.rietveldprijs.nl/stem kan tot 1 november gestemd worden op jouw favoriete project. De winnaars worden zondag 17 november bekendgemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Centraal Museum.

Woonblok Bernadottelaan en Monnetlaan

BLOOT Architecture, opdrachtgever: FiMek Estate

Het woonblok aan de Bernadottelaan en Monnetlaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland bestond oorspronkelijk uit elf woningen. Het L-vormige pand is nu volledig gerenoveerd en bestaat – door een splitsing van een van de woningen – nu uit twaalf woningen. Opvallend aan dit bouwwerk zijn de houten latten aan de gevel, wat zorgt voor een warme sfeer en de vorming van één geheel. De woningen zijn verder sterk verduurzaamd. Zo is er onder meer ingezet op vloer- en dakisolatie. Ook bleef het skelet van het gebouw overeind.

Appartementengebouw Solo, CAB Rondom

Zecc Architecten, opdrachtgever: Keystone Real Estate

In het hart van de nieuwe wijk Cartesius staat Solo, het eerste nieuwe gebouw dat is opgeleverd in de buurt. Het industriële woongebouw, met afgeronde hoeken en balkons rondom, bestaat uit 80 huurappartementen, waarvan 7 atelierwoningen, 10 Friendswoningen en 575 m² commerciële ruimte. Solo is ontworpen als solitair gebouw in het park en moet straks de verbindende factor zijn voor alle gebouwen die rondom het park gaan verschijnen.

Schoolgebouw Nimeto

Maarten van Kesteren Architecten, opdrachtgever: Henk Vermeulen, directeur Nimeto

Twee oudere schoolgebouwen aan weerszijden van een weg werden één geheel met meer daglicht en ruimte. Onder meer de nieuwe loopbrug en het binnenhof – waar vroeger auto’s parkeerden, maar nu een groene ontmoetingsplaats – lijmen de losse gebouwen aan elkaar. Het gemoderniseerde onderwijsgebouw van de mbo-vakschool Nimeto biedt ruimte aan creatieve opleidingen. Een van de doelen van de architecten was daarom het openbreken van ruimtes in het gebouw, waardoor je geïnspireerd wordt door elkaars werk wanneer je door de gangen loopt.

Nieuwbouwwoning Van Asch van Wijckskade

Korteknie Stuhlmacher Architecten, particuliere opdrachtgever

Aan de historische Van Asch van Wijckskade is een nieuwe woning gebouwd. De huidige bewoners lieten het bouwen op de plek van een oude garage. De voorgevel bestaat uit een geperforeerde betonnen muur. Enerzijds om licht en lucht door te laten, anderzijds om privacy te behouden aan deze drukke straat in de binnenstad. Om te verduurzamen is aan de binnenkant van het huis voornamelijk gewerkt met hout. De nieuwbouwwoning heeft bovendien verwantschap met huizen die oorspronkelijk in deze buurt stonden; grote dubbele huizen met een ommuurde tuin.

Gebiedstransformatie Wisselspoor, fase 1

Studioninedots en DELVA Landscape Architecture, opdrachtgever: Synchroon

Wisselspoor is een gebied waarbij het voormalige bedrijventerrein van NS wordt getransformeerd tot een stedelijk woon-werkmilieu. Het gebied aan de 2e Daalsedijk wordt in fasen ontwikkeld. Ingezet wordt op het behoud van industrieel erfgoed zoals de oude hallen en delen van wissels en sporen. Deelgebied 1 bestaat uit 122 woningen, 1.450 m2 commerciële bedrijfsruimte, 550 m2 horeca en een parkeergarage. In dit deelgebied is onder meer de Bovenbouwwerkplaats gerealiseerd, met ruimte voor werken, horeca en parkeerplaatsen. In deze garage zijn ook elektrische deelauto’s beschikbaar voor de bewoners en toekomstige gebruikers van de werkplaats. Daarnaast is er nog de Onderdelenloods, die wordt omgetoverd tot een gebouw met creatieve werkruimtes.