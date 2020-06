Deze week in de Nederlandse Canon en er wordt gewerkt aan de Utrechtse brug met haar naam: Wie was Marga Klompé?

Het werk aan de Marga Klompébrug aan de Catharijnesingel gaat hard. Hoewel de brug er al een tijdje ligt stroomt het water er pas onderdoor in september van dit jaar als de singel rond is. Deze week is Marga Klompé ook opgenomen in de Canon van Nederland. Ze was geen Utrechtse, maar waarom was ze toch belangrijk voor de stad?

In 2014 werd de Marga Klompébrug geplaatst tussen het Moreelsepark en de Mariaplaats. Onder de brug, die een tweeling is van de Paardenveldbrug, stroomt nog geen water. In september als de singel rond is kunnen Utrechters ook hier varen.

Het werk aan de brug is nog steeds in volle gang, zo worden onder meer de definitieve leuning en bestrating aangebracht. Marga Klompé is deze week ook in de Canon van Nederland opgenomen. Dit is een overzicht van belangrijke momenten en personen in onze geschiedenis.

Eerste vrouwelijke minister

Marga Klompé is geen Utrechtse, maar werd in 1912 geboren in Arnhem. Ze was koerier in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog ging ze de politiek in, en werd ze de eerste vrouwelijke parlementariër voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal – dit is de voorloper van de EU. Ook werd ze de eerste vrouwelijke minister in de Nederlandse geschiedenis. Ze was in een aantal kabinetten werkzaam en tijdens die loopbaan heeft ze ook veel betekend voor Utrecht en voor de singels.

De functie van de singels in Utrecht als verdedigingswerken om aanvallen af te weren bestond in de jaren ’50 al lang niet meer. Als dan ook de logistieke waarde van het water afneemt besluit het Utrechtse gemeentebestuur de Duitse verkeerskundige Max Erich Feuchtinger in te schakelen. Hij maakte een verkeersplan om de gehele stadsbuitengracht te dempen om de auto vrij baan te geven.

Protest

Er kwam daar veel protest tegen en uiteindelijk werd alleen een gedeelte van de singel omgebouwd tot snelweg. Naast alle actievoerders in Utrecht heeft ook toenmalig minister Marga Klompé daar een belangrijke rol ingespeeld door de historische binnenstad tot beschermd stadsgezicht te benoemen. Zo zouden de singels niet meer gedempt kunnen worden voor een vierbaansweg rondom het hele centrum.

Projectorganisatie CU2030 noemt haar dan ook de heldin van de singel: “Het is dus niet zo gek dat haar naam is verbonden aan de brug over de bijna herstelde singel. De naam is gekozen naar aanleiding van een initiatief van het raadslid Oldenborg. Hij wist dat Klompé een mooi eerbetoon verdiende. En zo is het.”