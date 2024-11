Deze week veel hinder op het spoor in regio Utrecht vanwege stakingen

Medewerkers van verschillende verkeersleidingsposten van ProRail gaan deze week staken en dat leidt tot hinder voor de reizigers, in onder meer de regio Utrecht. Vakbond FNV had eerder een ultimatum gesteld waarin een loonsverhoging van 13 procent werd geëist, maar dat werd door de spoorwegbeheerder naast zich neergelegd.

Daarom wordt deze week op 11, 13 en 15 november gestaakt door werknemers van ProRail. Maandag gebeurt dat tussen 13.00 en 16.00 uur in Kijfhoek. Dit zou met name gevolgen hebben voor het goederenvervoer over het spoor.

Woensdag wordt tussen 06.00 en 09.00 uur gestaakt in Amsterdam en Alkmaar, en vrijdag zijn er tussen 06.00 en 09.00 uur acties in Utrecht en Amersfoort. “Hoewel de acties op regionaal niveau plaatsvinden, kan de hinder landelijk doorwerken”, schrijft ProRail.

NS

Ook NS waarschuwt voor hinder. “Deze acties zorgen naar verwachting vanaf komende woensdag 13 november voor hinder voor treinreizigers. […] Hoewel werknemers van ProRail het recht hebben om te staken, baalt NS van de hinder die reizigers hierdoor ondervinden.”

FNV schrijft tot slot dat zij nog steeds bereid is te praten met de werkgever. “Voorwaarde is wel dat we het dan kunnen hebben over een substantiële loonsverhoging voor de werknemers.”