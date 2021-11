Diakonessenhuis en UMC Utrecht gaan recepten digitaal naar apothekers versturen

Het Diakonessenhuis en het UMC Utrecht gaan de recepten die patiënten meekrijgen zoveel mogelijk digitaal naar de apotheken verzenden. De ziekenhuizen hebben daarvoor een convenant afgesloten met de Apothekersvereniging Midden Nederland.

Volgens Trudy van den Oosten van het Diakonessenhuis heeft het digitaal versturen van recepten ‘grote voordelen’. “Zo is het veiliger en efficiënter dan papieren recepten.”

Met het digitaal versturen van recepten via het nieuwe systeem hoeven zorgmedewerkers geen papieren recepten meer na te sturen naar apotheken. Nu schrijft de wet nog voor dat dat verplicht is. “Dat scheelt de collega’s die deze recepten voorschrijven, veel extra werk.”

Honderd

Inmiddels is al met ruim honderd apotheken in de regio zo’n digitale koppeling gemaakt. Volgens Van den Oosten neemt dat aantal toe, nu het convenant is getekend.

Het Diakonessenhuis en het UMC Utrecht zijn vooralsnog de enige ziekenhuizen in de regio die werken met dit nieuwe systeem.