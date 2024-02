Diakonessenhuis in Utrecht gaat gegevens spoedeisende hulp delen om verkeersveiligheid te verbeteren

Het Diakonessenhuis in Utrecht gaat gegevens van de spoedeisende hulp automatisch delen met Veiligheid NL, een kenniscentrum dat zich bezighoudt met het voorkomen van letsel. Het ziekenhuis wil door de gegevens te delen bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in Utrecht.

Het Diakonessenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland dat automatisch gegevens gaat delen met Veiligheid NL. De cijfers worden gebruikt in de Monitor Verkeersslachtoffers van het kenniscentrum. Met die aanpak probeert Veiligheid NL, in samenwerking met onder meer ziekenhuizen, de provincie Utrecht en gemeenten, te voorkomen dat mensen gewond raken in het verkeer.

Details

In de zoektocht naar manieren om de verkeersveiligheid te vergroten werden tot nu toe vooral politiedata geanalyseerd, maar daar komen nu dus cijfers van het Diakonessenhuis bij.

Gegevens van de spoedeisende hulp zouden na een ongeluk meer details geven over de aanleiding, omgeving en betrokkenen. Zo moeten kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers, beter zichtbaar worden.

AI

VeiligheidNL gebruikt volgens het Diakonessenhuis ‘geavanceerde AI-technologieën’, die alleen noodzakelijke gegevens overbrengen. De gegevens van het ziekenhuis worden automatisch aangeleverd uit digitale patiëntendossiers.

“Het is heel goed om te zien dat we dankzij deze aanpak betrouwbare informatie kunnen verzamelen voor de verkeersveiligheid in Utrecht, zonder extra administratie”, zegt SEH-arts David Baden van het Diakonessenhuis.