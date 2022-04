Diakonessenhuis in Utrecht investeert 72 miljoen euro, er komt onder meer een nieuwe vleugel

Het Diakonessenhuis in Utrecht gaat de komende jaren 72 miljoen euro investeren om het ziekenhuis te renoveren en ook komt er een nieuwe vleugel. De werkzaamheden worden iedere keer in een ander deel uitgevoerd, zodat de zorg er geen hinder van ondervindt.

Om dit alles te bekostigen heeft het Diakonessenhuis donderdag een lening van 40 miljoen euro afgesloten. Het idee is dat met de 72 miljoen euro de eerste stappen in het project worden gezet. Dit zijn alle werkzaamheden die tot 2025 gepland staan. Het gaat dan om het renoveren en verduurzamen van het bestaande vastgoed en het bouwen van een nieuwe vleugel.

Het hele vastgoedplan loopt tot en met 2055, maar het ziekenhuis plant steeds in stappen van vijf jaar. “We zijn blij dat we hier nu staan: er ligt een goed doordacht, maar ook flexibel plan voor de toekomst van ons ziekenhuis. Een toekomst, waarnaar we met vertrouwen kijken en die we steeds in stappen van vijf jaar dichterbij gaan brengen. Niemand kan immers voorspellen, welke vragen er over 15 jaar aan ons gesteld worden”, zegt Martijn Wiesenekker van het Diakonessenhuis.

Naast de Utrechtse vestiging aan de Bosboomstraat, heeft het Diakonessenhuis ook nog een locatie in Zeist en Doorn. Op alle plekken wordt geïnvesteerd in renovatie en nieuwbouw.