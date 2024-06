Dialoog tussen Universiteit Utrecht en pro-Palestijnse actievoerders lijkt nog weinig vruchten af te werpen

Pro-Palestijnse actievoerders gaan dinsdag in Utrecht weer de straat op om de universiteit te bewegen de banden met Israëlische instellingen te verbreken. De Universiteit Utrecht geeft aan juist op dialoog te willen inzetten, maar dat lijkt voorlopig nog weinig vruchten af te werpen.

De Universiteit Utrecht wil met een kleine groep betrokken studenten praten over de wijze waarop de situatie in Gaza en Israël doorwerkt binnen de universiteit en organiseert een panelgesprek. De afgelopen maanden hebben op meerdere plekken bij de universiteit Pro-palestijnse protesten en bezettingen plaatsgevonden. De universiteit wil ruimte creëren om een gesprek te voeren met vertegenwoordigers van de protestgroepen.

Volgens de universiteit willen de demonstranten dit gesprek alleen voeren in een open setting waarbij wel 200 mensen aanwezig kunnen zijn. Het gesprek moet volgens de protestgroepen niet via vertegenwoordigers gevoerd worden, iedereen moet kunnen reageren. Daar staat de universiteit niet voor open: “De afgelopen maanden heeft het College van Bestuur gemerkt dat het voeren van een inhoudelijk gesprek niet goed mogelijk is met een grote groep. De ervaring heeft geleerd dat dit belemmerend werkt.”

De universiteit stelde daarom een hybride bijeenkomst voor, waarbij maximaal tien tot twaalf deelnemers aanwezig zijn en daarnaast een livestream komt. Zo kan alsnog een grotere groep het gesprek volgen en via live chat reageren. Maar dat aanbod werd afgeslagen door de demonstranten.

Toch een panelgesprek

Ondanks de afwijzing heeft de universiteit alsnog besloten een gesprek te faciliteren. “Er zal een panelgesprek georganiseerd worden, waarbij studenten en medewerkers (online) kunnen meepraten over onder andere de ethische vraagstukken rondom samenwerkingen; hoe we als universiteit omgaan met gevoelens van onveiligheid naar aanleiding van de protesten en hoe we als Nederlandse universiteit een bijdrage kunnen leveren aan de academische gemeenschap in Gaza.”

De uitnodiging aan de protestgroepen om aan te sluiten bij dit gesprek staat volgens de universiteit nog steeds. Maar die laten op hun beurt weten dinsdag 24 juni opnieuw te protesteren in Utrecht