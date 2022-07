Dichtblijven van voltooide fietstunnel Locomotiefstraat in Utrecht roept vragen op

De fietstunnel bij de Locomotiefstraat – tussen de nieuwbouwwijken Cartesiusdriehoek en Wisselspoor – is al langere tijd voltooid, maar tot op heden nog niet geopend. En dat roept vragen op bij omwonenden en politici. In een nieuwsbericht uit 2019, liet de gemeente weten dat het in gebruik nemen van de tunnel afhangt van de bouwwerkzaamheden in de nieuwbouwwijken, die volgens de planning in 2028 pas klaar zijn.

De bouw van de tunnel werd in 2019 aangekondigd als onderdeel van de plannen voor woningbouw in de Cartesiusdriehoek. Er werd toen 400.000 euro voor vrijgemaakt. De planning was om de bouw eind 2021 te voltooien. Vorig jaar lag het treinverkeer een tijd stil, toen de tunnel in segmenten geplaatst werd.

De tunnel loopt onder het spoor tussen Utrecht en Amsterdam door, tussen de Locomotiefstraat en de Veerwissel. De nieuwbouwwijken die de tunnel met elkaar verbinden zijn nog niet af, maar het openen van de tunnel zou wel al zorgen voor een kortere fietsroute tussen de Amsterdamsestraatweg en Leidsche Rijn.

Bouw

De tunnel komt aan de kant van de Cartesiusdriehoek uit op de Locomotiefstraat, maar het hek is nog dicht. In de buurt van de tunnel wordt nog druk gebouwd in de Cartesiusdriehoek en aan de straat zelf staan wat bedrijfspanden. Verder is het nog rustig in de omgeving van de tunnel.

Naast het hek voor de tunnel, is ook het fietspad aan de kant van nieuwbouwwijk Wisselspoor nog niet helemaal af. Het fietspad is nog niet aangesloten op de Veerwissel en de straat wordt momenteel nog volop gebruikt voor de bouwwerkzaamheden. Die werkzaamheden zijn overigens wel al een eind gevorderd en de eerste bewoners van Wisselspoor zijn hun huizen inmiddels ingetrokken.

Vragen

Gemeenteraadslid voor de VVD Gertjan te Hoonte stelde schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het dichtblijven van de tunnel. Hij oppert dat het openen van de tunnel het fietsverkeer op de Cartesiusweg en de Sint Josephlaan kan verminderen. Hier wordt de komende jaren gewerkt aan de Westelijke Stadsboulevard, wat verkeershinder oplevert.

Als blijkt dat de tunnel nog niet binnenkort open kan, wil Te Hoonte weten wat de belemmeringen zijn en wanneer de verwachting is dat die zijn opgelost. Te Hoonte bepleit dat het college de ambitie heeft om infrastructuur aan te leggen voordat woningen gebouwd worden. Het dichthouden van de tunnel spreekt dit volgens hem tegen.