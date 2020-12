Dichter Baban Kirkuki heet burgemeester Sharon Dijksma welkom met gedicht

De dichter Baban Kirkuki schreef namens Utrecht UNESCO City of Literature en het Utrechts Stadsdichtersgilde een gedicht voor de nieuwe burgemeester, Sharon Dijksma.

De organisatie Utrecht City of Literature zegt Sharon Dijksma, een ‘nieuwkomer in Utrecht’, van harte welkom te heten. Net als Dijksma was Kirkuki ooit een nieuwkomer in de stad.

Openbaar thuis

Heel Utrecht was onbekend

voor mij toen ik arriveerde.

De stad greep mijn blik

en bracht me naar het epicentrum

waar ik mijn thuis vestigde.

Duizenden stappen heb ik genomen

op je straten en mijn voeten vragen

naar nog meer stappen. Iedere dag

vernieuwt de stad zichzelf

met mijn verbeelding.

De hoge toren van De Dom

verheft mijn perspectief verticaal.

Alle aandacht wordt omhoog getrokken

uit een vastgezet patroon.

Met deze stad bouw ik een archief,

een identiteit die groeit met aantekeningen.

Het oog van een nieuwkomer

neem zorgvuldig de bezielende details waar.

De gracht is de beweging van deze stad.

In stilte stromen je gedachten weg met

de circulatie van het water. Een duurzame relatie

verbonden met vele ontmoetingen.

Deze stad is mijn openbaar thuis.

Baban Kirkuki