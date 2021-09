Dienstregeling van Utrechts openbaar vervoer is in 2022 nagenoeg hetzelfde als dit jaar

Het openbaar vervoer in de provincie Utrecht rijdt in 2022 volgens nagenoeg dezelfde dienstregeling als dit jaar. Het enige dat in de stad gaat veranderen is dat de Uithoflijn wordt gekoppeld aan de SUNIJ-lijn.

In maart van dit jaar liet de provincie Utrecht weten dat er mogelijk een ‘zwart scenario’ op komst was voor het openbaar vervoer in de regio. Vanwege de coronacrisis maakten veel minder mensen gebruik van het OV en daardoor liepen de inkomsten fors terug. Deze zomer werd echter bekend dat Den Haag de tijdelijke coronasubsidie doorzet tot september 2022. Daarnaast neemt inmiddels het aantal reizigers ook weer toe.

Afgelopen week publiceerden de vervoersbedrijven Syntus en U-OV het gezamenlijke vervoerplan voor de dienstregeling van volgend jaar. “Aan de basis van dit vervoerplan ligt een eerder besluit van de provincie om te zorgen voor herstel van het regionaal openbaar vervoer”, is te lezen op de website van de provincie Utrecht.

De provincie zegt daarnaast dat ondanks het toenemende aantal reizigers, het belangrijk is om aan het herstel te blijven werken. “Het plan voor de nieuwe dienstregeling draagt hieraan bij.”

Uithoflijn

Als alle werkzaamheden volgens planning verlopen wordt de Uithoflijn volgend jaar zomer gekoppeld aan de SUNIJ-lijn. Dit betekent dat mensen straks in één ruk tussen het Utrecht Science Park en Nieuwegein en IJsselstein kunnen reizen.

Ook gaan er volgend jaar meer treinen tussen Utrecht en Arnhem rijden. Dit betekent dat treinen op andere tijden op deze stations stoppen. Om daarop aan te sluiten met de bussen, zijn ook aanpassingen in de dienstregeling gemaakt. Dit geldt volgens de provincie met name in Veenendaal.

Bilthoven

Naast bovenstaande aanpassingen wijzigt er ook iets in de dienstregeling voor buslijn 70 die tussen Hilversum en Soest rijdt. Van lijn 77 in Bilthoven-Noord vervallen twee haltes ook wordt de dienstregeling van enkele buurtbussen aangepast.

De nieuwe dienstregeling gaat in op 12 december van dit jaar.