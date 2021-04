Dierenambulance helpt eendje met elf jongen eindje op weg bij St. Antonius Ziekenhuis

De Dierenambulance Utrecht heeft een moedereendje onlangs een eindje op weg geholpen. De eend had haar elf eieren uitgebroed, maar haar kroost kon niet zelf van het dakterras van het St. Antonius Ziekenhuis wegkomen. En dat was niet voor het eerst.

De eend wilde met haar elf jongen naar de sloot lopen, maar de jonkies kunnen volgens de Dierenambulance niet zonder hulp van het dakterras van het ziekenhuis komen. De Dierenambulance werd dan ook ingeschakeld.

Die wist er wel raad mee, want het is het derde jaar op rij dat de medewerkers deze moedereend te hulp schieten. “Ieder jaar krijgen we te maken met jonge eendjes en ook hierbij hebben we ieder jaar onze vaste ritjes”, schrijft de Dierenambulance Utrecht op Facebook. “Dit keer was onze dame van het St. Antonius Ziekenhuis op het dakterras weer aan de beurt.”

Tekst loopt door onder de afbeelding

Toen de Dierenambulance aankwam, bleek dan ook dat moedereend de gang van zaken nog kende. “Terwijl wij naar haar toeliepen, vloog mevrouw al naar de taxiparkeerplaats.” De Dierenambulance deed de jonkies in een reismandje. “Eenmaal beneden stond moedereend nog netjes op ons te wachten”, schrijft de Dierenambulance.

Moeder wandelde vervolgens geduldig mee met de medewerkers van de Dierenambulance, die met haar jonkies achter haar aankwam. Moeder en kroost zijn uiteindelijk veilig bij de sloot afgeleverd, zoals te zien op onderstaand filmpje.