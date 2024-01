Dierenambulance Utrecht haalt in korte tijd veel geld op met doneeractie vanwege lekgestoken banden

De Dierenambulance Utrecht is een doneeractie gestart omdat tijdens de jaarwisseling vier banden van een van de auto’s zijn lekgestoken. Het streefbedrag was 3.500 euro, maar binnen 24 uur was al ruim het dubbele opgehaald. “Wat overweldigend dit.”

Begin december werd al een keer ingebroken in een van de auto’s van de dierenambulance. Destijds werd het navigatiesysteem gestolen. Ook toen doneerden veel mensen in korte tijd veel geld om de schade te herstellen.

Tijdens de jaarwisseling was de Dierenambulance Utrecht weer het doelwit. “Iemand vond het nodig om alle vier de banden van onze ambulance lek te steken. Erg triest weer. Voor nu kunnen wij dus geen ritten verzorgen waarbij de brancard nodig is”, was maandag te lezen op sociale media.

Domper

“Dit is een grote domper zo kort na de inbraak in onze Caddy ambulance. We durven het bijna niet te vragen, maar hierbij de link voor de mensen die een donatie willen doen”, schreef de dierenambulance in hetzelfde bericht.

Het doel was om 3.500 euro op te halen, maar dinsdagochtend staat de teller al op ruim 8.200 euro. “We hebben ruim voldoende om alle kosten te dekken. […] De ambulance is opgehaald en krijgt morgen vier nieuwe banden. […] We gaan op een rijtje zetten waar we het overige geld voor kunnen inzetten. Duizendmaal dank!”