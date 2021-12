Dierenartsopleiding Universiteit Utrecht bestaat 200 jaar: ‘Band tussen mens en dier vieren’

De opleiding tot dierenarts van de Universiteit Utrecht (UU) bestaat 200 jaar. Op 10 december 1821 ging de opleiding Diergeneeskunde van start en dat wordt vanaf vandaag gevierd bij de faculteit.

Voor de viering komt het ‘Veterinair Vuur’ vrijdag terug in Utrecht. De fakkel legde de afgelopen 61 dagen een reis van 1.500 kilometer af langs allerlei dierenartsenpraktijk in Nederland. De deelnemers zamelden ruim 16.700 euro in voor onderzoek dat de diergeneeskunde verder vooruit helpt. Het faculteitsbestuur heeft dag bedrag opgehoogd naar 20.000 euro.

Het Veterinair Vuur wordt om 16.00 uur door Joske Kaasenbrood, praktijkeigenaar van Dierenkliniek de Berg in Amersfoort, overgedragen aan professor Debbie Jaarsma. Zij is de decaan van de faculteit Diergeneeskunde. Die overhandiging is te volgen via een livestream.

“We willen dit jubileum aangrijpen om de relaties met onze alumni te vieren, maar ook de band tussen mens en dier, studenten en alumni, en de dierenarts en de maatschappij”, zegt Jaarsma. “De afgelopen 200 jaar is er enorme vooruitgang geboekt in de diergeneeskunde. Door de verbinding te zoeken met dierenartsen en de maatschappij, willen wij de diergeneeskunde ook in de toekomst in beweging houden.”

Samen

De universiteit heeft voor het komende jubileumjaar gekozen voor het thema ‘samen’. “De faculteit Diergeneeskunde staat met haar wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg midden in de samenleving”, schrijft de UU. “Het vakgebied is met de ontwikkelingen in deze tijd relevanter dan ooit. Samen met medewerkers, studenten, dierenartsen en andere betrokkenen wil Diergeneeskunde een bijdrage leveren aan de gezondheid en het welzijn van dieren en mensen. Een gezonde leefomgeving hoort daar ook bij.”

In het kader van het thema ‘samen’ was een openingsevenement gepland in de Paardenkathedraal. Vanwege corona is dat uitgesteld, maar in de loop van 2022 staan ook verschillende andere activiteiten op het programma. In maart is er een open masterclass voor dierenartsen rond de thema’s leiderschap en communicatie en in de loop van volgend jaar is er een debat met experts uit binnen- en buitenland.

Op 24 juni is er een afsluitend feest voor alle studenten, medewerkers, alumni en dierenartsen. Daar wordt ook het jubileumboek gepresenteerd. In dat boek staat een selectie van foto’s en verhalen over diergeneeskunde van de afgelopen 200 jaar. Een deel van de verhalen is terug te vinden op de speciale jubileumwebsite.