Dierenrechtenorganisatie Bite Back wil geen vergunning voor viswedstrijd in Utrecht

De dierenrechtenorganisatie Bite Back heeft gereageerd op het mogelijk afgeven van een vergunning voor het WK Streetfishing. Volgens de organisatie is het schadelijk voor de dieren, de natuur en het zou geen goed visitekaartje zijn voor de gemeente.

“Hengelen is een meedogenloos tijdverdrijf en een slecht voorbeeld voor hoe we met dieren en natuur moeten omgaan”, laat Bite Back weten. Volgens woordvoerder Saskia Bakker is vissen dierenmishandeling. “Een groot aantal vissen sterft door deze zogenaamde sport vanwege de verwondingen, infecties en de stress.”

Bite Back vraagt de gemeente Utrecht daarom geen vergunning af te geven voor de viswedstrijd. Het afgeven van de vergunning zou bovendien tegenstrijdig zijn met imago van de gemeente. Onlangs kwam de gemeente Utrecht nog wereldwijd in het nieuws vanwege de diervriendelijke visdeurbel.

Barbaars

De Partij voor de Dieren heeft eerder deze maand ernstige bezwaren tegen het WK Streetfishing, waarbij honderd deelnemers meerdere dagen door de stad trekken om de grootste vissen te vangen, wordt door de fractie als ‘barbaars’ bestempeld. Organisatie Sportvisserij Nederland denkt dat het een fantastisch evenement gaat worden.