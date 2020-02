Dierentunnel geplaatst onder Biltse Rading in Utrecht

Met een grote kraan worden de losse delen van de dierentunnel onder de Biltse Rading in Utrecht op de juiste plek gehesen. Aan het eind van deze maand moeten dassen, marters, amfibieën, reeën en reptielen onder de weg door kunnen lopen.

Door de faunapassage worden verschillende leefgebieden met elkaar verbonden zodat dieren meer de ruimte krijgen.

De tunnel is onderdeel van een regionale fauna-corridor die loopt van de grote rivieren via Rhijnauwen en Amelisweerd tot het Noorderpark en de Oostelijke Vechtplassen. De afgelopen jaren zijn er passages gerealiseerd bij de A12, de A28 en het spoor. De Utrechtseweg (N237) en de Biltse Rading zijn de laatste twee barrières in deze corridor.

De faunapassage krijgt een breedte van 3 meter en een hoogte van 1,75 meter. De aanleg van de dierentunnel startte eind januari en is naar verwachting eind deze maand klaar.