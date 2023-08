Dierentunnel onder Biltse Rading in Utrecht lijkt succes; dassen, marters en vossen gezien

De faunapassage die in 2020 onder de Biltse Rading in Utrecht is aangelegd lijkt een succes. De afgelopen tijd zijn er zeventien verschillende soorten zoogdieren gezien, waaronder de wezel, hermelijn, bunzing, boom- en steenmarter, das en de vos.

In Utrecht zijn tal van zogenoemde faunapassages aangelegd. Dit zijn materialen of hele bouwwerken waardoor dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen. Een van de grotere varianten is de dierentunnel die onder de Biltse Rading is aangelegd.

Deze dierentunnel is onderdeel van een natuurgebied dat Utrecht en De Bilt aan elkaar koppelt en op grotere schaal onderdeel is van een regionale fauna-corridor die loopt van de grote rivieren via Rhijnauwen en Amelisweerd tot het Noorderpark en de Oostelijke Vechtplassen.

In 2020 ging de tunnel met een breedte van drie meter en een hoogte van 1,75 meter open. In dat jaar startte ook de bouw van de faunapassage aan de Utrechtseweg in De Bilt. Daarvoor waren er al passages gerealiseerd bij de A12, de A28 en het spoor.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Stadsecoloog Floris Brekelmans heeft de laatste tijd samen met Waardenburg Ecology camerabeelden uit de tunnel bekeken en geanalyseerd. Op de LinkedIn-pagina van de gemeente Utrecht is te lezen: “Op basis van de monitoring kunnen we wel zeggen: deze tunnel is een succes! Naast maar liefst 17 soorten zoogdieren, maken ook amfibieën en insecten er volop gebruik van. Sommige dieren hadden even de tijd nodig om de tunnel te ontdekken, zoals de das. In de eerste maanden van 2020 was ‘ie nog niet te zien, maar verscheen steeds vaker op onze beelden. Inmiddels heeft de das deze tunnel tot een vast onderdeel van zijn route gemaakt en wandelt wekelijks op en neer.”

Over het grote groene gebied waar de passages voor bedoeld zijn, zegt Brekelmans: “Hier leven heel veel verschillende soorten flora en fauna. Dat willen we natuurlijk behouden. Het is mooi dat we door dit soort aanpassingen de dieren in en rondom onze stad kunnen helpen. Denk aan het aanleggen van poelen of het bouwen van faunapassages, nestkasten en insectenhotels… alle kleine beetjes helpen.”