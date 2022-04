Dierenweide Julianapark maakt zich zorgen over grote demonstratie in Utrechts park

Dierenweide Julianapark zou liever zien dat de aangekondigde demonstratie op 1 mei in het park in Utrecht niet doorgaat, maar de gemeente wijst er op dat demonstreren een grondrecht is. De beheerder van de dierenweide maakt zich zorgen over de dieren en het groen in het park.

Op 1 mei, de Dag van de Arbeid, worden duizenden mensen verwacht in Utrecht voor een demonstratie georganiseerd door FNV. Het programma begint met een mars van het Jaarbeursplein naar het Julianapark waar de demonstranten nog enkele uren zullen zijn.

Dierenweide Julianapark meent dat het park geen geschikte locatie is voor zo’n grote demonstratie. Ook maakt de beheerder zich zorgen over de drachtige herten en de lammetjes. “Het is broedseizoen, dus er zitten veel nesten in de bomen. Deze stress kunnen al deze dieren dus niet gebruiken. Bovendien komt het park net weer tot leven en dus zal de ligweide kapot getrapt worden door deze hoeveelheid mensen.”

Park Transwijk

De gemeente Utrecht laat echter weten dat demonstreren een grondrecht is. Eerder was het plan om in park Transwijk de Dag van de Arbeid te vieren, maar dit park is niet beschikbaar vanwege de opbouw van het Bevrijdingsfestival. “Daarna is overleg geweest over een andere locatie de FNV had hierbij een sterke voorkeur voor het Julianapark”, aldus de gemeente.

Er zijn door de gemeente wel extra afspraken met de organisatie gemaakt met betrekking tot de locatie. “De mensen van de FNV kennen de zorgen vanuit het park en houden hier rekening mee in de opbouw en tijdens de demonstratie. De organisatie ziet erop toe dat demonstranten geen overlast veroorzaken voor de dierenweide en als het nodig is nemen ze maatregelen, zoals het plaatsen van linten. Verder controleert de gemeente of men zich aan de parkregels houdt.”