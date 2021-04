Digitale collectie van Het Utrechts Archief in mei weer helemaal toegankelijk

De digitale collectie van Het Utrechts Archief moet in mei weer helemaal toegankelijk zijn. Het archief werd in maart slachtoffer van gijzelsoftware, waardoor het online archief tijdelijk buiten gebruik raakte.

Ellen Bijsterbosch (D66) vroeg wethouder Voortman donderdag tijdens het vragenuur van de gemeente naar de voortgang van het herstel. Voortman antwoordde daarop dat het herstel van het archief 100 procent is. “Alle 7 miljoen scans en archiefbanken zijn veiliggesteld met de back-up van Het Utrechts Archief”, zei ze.

Om de digitale collectie weer helemaal toegankelijk te maken, moeten de ICT-systemen volgens Voortman anders worden ingericht. “Dat zal nog enkele weken in beslag nemen. Het streven is nu om in mei de gehele digitale collectie weer beschikbaar te stellen aan het publiek.” Voor het herstel van het archief werden technische experts ingehuurd, die specialistische kennis hebben op het gebied van ransomeware en het herstel daarvan.

Beter toegankelijk

Bijsterbosch wilde verder van de wethouder weten of het mogelijk is om het archief beter toegankelijk te maken voor studenten en onderzoekers. De digitale collectie is nog maar beperkt toegankelijk en de studiezaal in het archief is gesloten vanwege de coronamaatregelen. “Veel studenten, onderzoekers en bijvoorbeeld historische verenigingen zijn door de coronasluiting van de studiezaal afhankelijk van de digitale toegang tot tal van documenten”, aldus Bijsterbosch.

Ze vroeg de wethouder om te kijken wat er nodig is om studenten en onderzoekers toch ‘op verantwoorde wijze gebruik te laten maken van de studiezaal’, door bijvoorbeeld te werken met tijdslots zoals dat ook in winkels gebeurt.

Tegemoetkomen

Volgens wethouder Voortman heeft Het Utrechts Archief echter al maatregelen getroffen om onderzoekers en studenten tegemoet te komen. Het archief probeert mensen die in de knel komen zo veel mogelijk te helpen met archiefstukken. “Dit kan gaan om het papieren of digitale archief en ook om scans. De dienstverlening die het Utrechts Archief momenteel biedt, bestaat uit het ter plekke digitaliseren en versturen van de opgevraagde archiefstukken via e-mail of uitlevering van bestanden op usb-stick.”

Onderzoekers en studenten die de collectie willen raadplegen kunnen dan ook contact opnemen met Het Utrechts Archief. “Mocht er geen digitale oplossing zijn, dan is raadpleging van de papieren collectie via een afspraak een optie.”