Digitale opening van de Utrechtse singel nu ook een feit

Om 13.00 uur verscheen een filmpje waarmee de Utrechtse singel digitaal werd geopend. In de video zijn verschillende inwoners van de stad te zien die allemaal een emmertje met water in de singel gooien.

Zaterdagochtend werd de singel officieel geopend. Een grote Utrechtse emmer werd ter hoogte van de Gertrudiskerk leeggegooid in het water.

Vanwege het coronavirus kon hier maar een beperkt aantal mensen bij aanwezig zijn. Voor degene die er niet bij waren werd ook een digitale opening georganiseerd.

Emmers

Eerder deze week doken de Utrechtse emmers al op in de stad. Dinsdag stonden er honderden op verschillende plekken in Utrecht en woensdag voer een groot exemplaar door de stad.

Nu is duidelijk wat het idee is achter de emmers. Ze staan symbool voor het water dat na decennia is teruggekeerd in Utrecht. Bekijk de video onder dit bericht.