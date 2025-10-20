Dijksma brengt bezoek aan Westelijke Jordaanoever

Burgemeester Sharon Dijksma is op de Westelijke Jordaanoever, een van de twee door Israël bezette Palestijnse gebieden. Ze is er op werkbezoek als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die in het gebied samenwerkt om lokale overheden te versterken. Ze sprak er met de burgemeesters van de plaatsen Salfeet en Ni’lin.

Op Instagram spreekt Dijksma van een ‘indrukwekkende eerste dag.’ De VNG is al 25 jaar actief in het gebied en helpt lokale overheden sterker, transparanter en beter georganiseerd te functioneren. “Onze mensen doen dat onder zeer moeilijke omstandigheden. Ik heb dat vandaag met eigen ogen gezien en de hele situatie raakt me zeer.”

De reis van Dijksma was al gepland voordat het staakt-het-vuren in Gaza bekend werd, maar ook de wederopbouw is onderdeel van de gesprekken. “Ik ga ervan uit dat we nieuwe inzichten op doen om de Palestijnse lokale overheden nog beter te kunnen ondersteunen in de fase die nu aanbreekt”, schreef Dijksma eerder in een memo aan de gemeenteraad. “De VNG kan daarin een rol spelen, gelet op onze ervaring met wederopbouwprojecten wereldwijd.”

Tijdens de reis bezoekt Dijksma projecten die het lokale bestuur moeten versterken en spreekt ze met burgemeesters en andere bestuurders.

Dijksma reist vaker in haar rol als VNG-voorzitter. In Augustus was ze in Istanbul om de opgepakte burgemeester Ekrem Imamoglu te steunen.

