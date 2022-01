Dijksma en andere burgemeesters: ‘Tijd om coronabeleid fundamenteel te herzien’

De burgemeesters van dertig gemeenten hebben in een noodkreet aan het kabinet geschreven dat het huidige coronabeleid ‘onhoudbaar’ is geworden. De lokale besturen waarschuwen dat ‘de huidige crisisbestrijding op haar grenzen stuit’.

Nog steeds loopt het aantal coronabesmettingen op, ondanks de gedeeltelijke lockdown. De hoeveelheid besmette personen die door corona in het ziekenhuis belandt, gaat echter achteruit. Reden voor de burgemeesters om de huidige maatregelen tegen het virus te herzien.

“In de ons omringende landen worden, zonder heel grote ongelukken, veel minder vergaande maatregelen getroffen. Daarmee verdwijnt de angst voor het virus en de motivatie om de regels te volgen”, schrijven de burgemeesters in een brief aan het kabinet. Onder hen is de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma.

‘Dwingende maatregelen’

De burgemeesters kaarten het landelijke beleid van het kabinet aan. Na verloop van tijd zou dat ‘gecentraliseerd’ zijn. “Burgemeesters werden vooraan gezet als de verantwoordelijke uitvoerders van de landelijke maatregelen die dwingend aan burgers werden opgelegd.”

Gevolgen hiervan zijn uitputting van de politie en andere handhavers, geven de burgemeesters te kennen. Ook laten zij blijken dat ze de ‘repressieve’ maatregelen na twee jaar sinds het begin van de crisis niet meer aanvaardbaar vinden.

Lange termijn

De maatregelen zouden volgens de burgemeesters ‘voorspelbaar, logisch en redelijk’ moeten zijn. Zo vinden de burgemeesters dat onderwijs, publieke voorzieningen en ontmoetingsplaatsen open moeten kunnen zijn – daaronder vallen ook horeca, cultuur en buurthuizen.

Binnenkort zegt het kabinet met een visie voor handhaving op de lange termijn. De burgemeesters zeggen bij voorbaat: “Wij willen niet dat de chaos groter wordt, noch dat de woede toeneemt door ongelijke en selectieve handhaving (horeca oogluikend open laten gaan en theaters niet).”