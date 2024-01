Dijksma waarschuwt fans FC Utrecht en PSV: ‘Wedstrijd kan maar beter zonder ingrijpen van ME verlopen’

Als de Mobiele Eenheid zondag moet ingrijpen bij het duel tussen FC Utrecht en PSV, spelen beide clubs volgende keer zonder publiek tegen elkaar in de Galgenwaard. Dat schrijft burgemeester Sharon Dijksma als reactie op een confrontatie die aanhangers van beide club vrijdagavond zochten, maar wat door ingrijpen van de politie werd voorkomen.

De politie werd vrijdagavond rond 21.30 uur getipt over een mogelijke confrontatie tussen twee groepen voetbalsupporters. Zij zouden op een parkeerplaats aan de Herenweg in Maarssen met elkaar op de vuist gaan.

Meerdere agenten uit verschillende regio’s reden vervolgens naar deze locatie en bij aankomst zagen zij verschillende voertuigen staan. “Bij controle zijn diverse slagwapens aangetroffen. Zes mannen in de leeftijd van 22 tot 30 jaar uit Utrecht en Stichtse Vecht zijn aangehouden. Twee verdachten zijn met een bekeuring na verhoor vrijgelaten. De andere vier verdachten zitten nog vast”, aldus de politie. Uit onderzoek bleek dat het ging om aanhangers van FC Utrecht en PSV.

Dijksma

Burgemeester Sharon Dijksma schreef zaterdag in een reactie daarop het volgende op sociale media. “Zondag spelen FC Utrecht en PSV hun wedstrijd. Het moge duidelijk zijn dat deze wedstrijd maar beter zonder ingrijpen van de ME kan verlopen. Anders is het volgende treffen tussen de clubs in Utrecht wat mij betreft zonder publiek. Er zijn grenzen aan wat we kunnen accepteren.”

De wedstrijd wordt zondag om 12.15 uur gespeeld in de Galgenwaard.