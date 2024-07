Dilemma’s op het Domplein; wat wil Utrecht met het bekendste plein van de stad?

De geboortegrond van Utrecht, zo mag het Domplein wel getypeerd worden. Maar er liggen ook dilemma’s, die veelal te maken met een heel modern probleem, de fiets. Het plein voelt nu soms nogal chaotisch. Een belangrijke fietsroute doorkruist het Domplein en dagjesmensen zijn daar niet altijd op berekend. En moeten er meer fietsenrekken op de geboortegrond komen, of juist minder? De gemeente heeft samen met bewoners en andere partijen twee jaar gewerkt aan een zogenoemd gebiedsprofiel. Dat lijkt echter geen soelaas te bieden, er blijken nog genoeg dilemma’s opgelost te moeten worden.

Zowel diep onder de grond, als meer dan honderd meter boven het plein is uniek Utrechts erfgoed te vinden. Van DomUnder tot aan het topje van de Domtoren. Maar wie te veel omlaag of omhoog kijkt kan de gehaaste Utrechtse forens op de fiets nog weleens over het hoofd zien. Het Domplein is niet alleen een van de mooiste pleinen van Nederland, het is namelijk ook een cruciale fietsroute en mobiliteitsas.

Wat moet Utrecht met zo’n plek? Om dat te bedenken is in de zogenoemde Omgevingsvisie Binnenstad 2040 iets nieuws bedacht: een gebiedsprofiel. In een gebiedsprofiel wordt samen met ondernemers, omwonenden en andere belanghebbenden bepaald welke ontwikkelingen gewenst zijn op een specifieke plek. Het nieuwe ‘sturingsmiddel’ wordt zelfs 55 keer genoemd in de toekomstplannen voor de binnenstad.

Botsen

De afgelopen twee jaar heeft de gemeente Utrecht samen met partijen als DomUnder, Utrecht Marketing, Universiteit Utrecht, Domkerk en omwonenden werk gemaakt van het allereerste gebiedsprofiel, voor het Domplein. Alleen nu het klaar is, geeft het college ook aan dat de gedachten en standpunten over de inrichting, het gebruik en het beheer van het Domplein te veel uiteenlopen en dat het gemaakte profiel geen beleid gaat vormen. Er zijn wensen en voorstellen die botsen met het beleid van de gemeente en er is geen geld. Was het dan allemaal voor niks?

Om eerst de positieve noten te noemen; iedereen in de stad is gek op het Domplein met als toppunt het icoon van de stad, de Domtoren. Hier is Utrecht ontstaan en het plein heeft bij veel mensen een plek in hun hart. Wetenschap van de Universiteit Utrecht komt hier samen met religie in de Domkerk. Toeristen en bewoners mengen zich in de drukte. Er zijn belangrijke herdenkingen zoals op 4 mei en er wordt feest gevierd op Koningsdag. Een substantieel aantal betrokkenen wil het Domplein transformeren tot een voetgangersgebied waar rust en ontspanning centraal staan, waardoor het plein – dat door een storm is gecreëerd – nog meer tot zijn recht komt. Een plek waar het om erfgoed en geschiedenis draait, dat nog meer het visitekaartje van Utrecht wordt.

Tekst loopt door onder afbeelding

Dilemma’s

Maar dan de dilemma’s. Het beleid van de gemeente Utrecht staat soms op gespannen voet met de wensen van de betrokken partijen. Zo wil een groot deel van de betrokkenen dat het Domplein voetgangersgebied wordt. Dat staat haaks op het beleid van de gemeente dat het Domplein juist beschouwt als cruciale fietsroute. Sommige betrokkenen willen zo min mogelijk materiaal als fietsenrekken op het plein, de gemeente wil juist meer fietsenrekken.

En stel dat het meer een verblijfsgebied moet worden, kunnen er dan ook meer bankjes en groen op het plein komen? Dit terwijl het Domplein juist ook door de gemeente bestempeld is als evenementenlocatie. Past het laden en lossen voor winkeliers en horeca wel bij het ‘iconische plein’ zoals men dat voor ogen heeft? Als laatste speelt ook nog eens mee dat er helemaal geen geld is. Allemaal dilemma’s die nu voorliggen, die volgens de gemeente beslecht moeten worden voordat men verder kan met het gebiedsprofiel.

Agenda

CDA-raadslid Bert van Steeg heeft het ‘mislukken’ van het Gebiedsprofiel Domplein op de agenda van de gemeenteraad gezet. Hij vertelt: “Het Domplein is een onderwerp dat iedere Utrechter aangaat. Het moet echt een beter verblijfsgebied worden, een plein voor iedere Utrechter.” Hij stelt dat het participatieproces mislukt lijkt te zijn en wil nu vooral eerst opheldering van het college van B&W. “Er is heel veel tijd in het proces gestoken, dan vind ik het jammer dat dit nu de uitkomst is.”

Erik Lamens was als omwonende betrokken bij het proces, en ziet dat het nu ‘politiek gevoelig’ begint te worden. “Het was een langdurig proces en er zijn de nodige kosten voor gemaakt. Het zou geen recht aan het proces doen als er nu niks mee gebeurt.” Hij erkent wel dat er keuzes gemaakt moeten worden, en dat er wensen zijn die botsen met staand beleid. Waarbij het fietsen wellicht een van de voornaamste dilemma’s is, maar ook het vergroenen en het toevoegen van zitplekken, dat weer lastig kan zijn voor het evenementenbeleid. “Er moeten keuzes gemaakt worden, dat is aan de politiek.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Waardevol

Lamens noemt het proces dat doorgelopen is wel waardevol, waarbij er goed is samengewerkt tussen de verschillende betrokkenen. Dat beaamt ook Tijn Pieren, die voor DomUnder aanschoof en meeschreef aan het profiel. “Het was heel waardevol. We zijn er nu echt in geslaagd om met alle partijen een visie op te stellen voor het Domplein. Het is een droom die we hebben opgeschreven voor het Domplein in de toekomst. Ooit was het plein nog een parkeerplaats, en in de toekomst hopelijk een voetgangersgebied.”

Pieren ziet het gebiedsprofiel vooral als een visie waarmee nu verder het gesprek gevoerd kan worden, waarbij het inderdaad aan de politiek is om keuzes te maken. “Het is een levend document, het kan gebruikt worden als leidraad voor verdere gesprekken.” Ronald Besemer van Utrecht Marketing heeft nagenoeg dezelfde mening: “We hebben hardop kunnen dromen, over het plein, het gebruik en de toekomst daarvan. Het Domplein heeft zo veel potentie, dat kunnen we nog beter benutten. De verblijfskwaliteit kan nog meer verbeterd worden. Het gebiedsprofiel is vooral het vertrekpunt voor de plannen van de toekomst.”

Nu verder?

De gemeente schrijft: “De gebiedspartijen vinden dat het Domplein meer liefde verdient en verzoeken dat dit tot uiting komt in de wijze waarop het gebied gebruikt wordt en de gemeente het gebied in stand houdt en beheert. We begrijpen deze gedachte van de gebiedspartijen maar de manier waarop ze dit willen bereiken conflicteert met het huidige gemeentelijke beleid.”

Tot zover lijken er vooral obstakels. De gemeente laat weten dat ze het proces nu anders ingestoken zou hebben, maar er zijn ook ‘waardevolle inzichten’ naar voren gekomen. Zo moet vooraf duidelijk zijn aan welk gemeentelijk beleid eventuele wensen moeten voldoen en moet helder zijn hoeveel geld er überhaupt beschikbaar is voor de uitvoering van de wensen. Ook zou de gemeente een volgende keer meer ‘stedelijke partners’ betrekken om zo meer belangen te kunnen afwegen. De gemeente laat afsluitend weten door te gaan met gesprekken over de ontwikkeling van het Domplein en dat er ook al aan daadwerkelijke verbetering wordt gewerkt, met en zonder gebiedsprofiel.