Dingemanshuis in Utrecht opgedeeld in appartementen; duurste stadsvilla kost ruim 1,4 miljoen euro

Het Dingemanshuis was met een vraagprijs van 3 miljoen euro ooit de duurste woning die te koop stond in Utrecht en momenteel staat het object weer op Funda. Dit keer is het huis van architect Piet Dingemans opgedeeld in vier ‘stadsvilla’s’ die te koop staan en vijf appartementen die te huur worden aangeboden. Voor de grootste en duurste villa wordt ruim 1,4 miljoen euro gevraagd.

Het pand aan de Huizingalaan in Utrecht werd in de jaren 60 gebouwd. Architect Piet Dingemans was verantwoordelijk voor het ontwerp en toen de bouw klaar was ging hij er ook wonen en werken. Destijds trok het bijzondere object al veel aandacht. Dat gold voor de opvallende buitenkant, maar ook voor het flexibele interieur. In het jaar 2000 liet de zoon van Dingemans een gedeelte aanbouwen, waardoor de totale oppervlakte bestond uit bijna 1.200 vierkante meter.

Op een gegeven moment besloot de eigenaar de woning van de hand te doen en is het Dingemanshuis lange tijd het duurste object in Utrecht geweest dat op Funda stond. In mei 2021 werd het echter verkocht en wie toen de nieuwe eigenaar werd is nooit bekendgemaakt. Nu staat het huis weer op Funda en dit keer is het opgedeeld in negen delen.

Schrootjesplafond

“Het oude deel van het Dingemanshuis, het deel waar de architect zelf ooit heeft gewoond, is opgedeeld in vier stadsvilla’s”, zegt Marius Don van Molenbeek Makelaars. “Er moest veel gebeuren en er wordt momenteel nog heel hard gewerkt. Daarbij moeten we constant in het achterhoofd houden dat het om een monument gaat, waardoor het een lastig traject is.”

Zo vertelt Don dat het schrootjesplafond er met de hand moest worden afgehaald vanwege werkzaamheden aan het dak en de isolatie. “Dat monumentale plafond moet vervolgens ook weer met de hand worden teruggeplaatst.” Ook de monumentale bar in de keuken moest voorzichtig met de hand uit elkaar gehaald worden en vervolgens ook weer secuur worden teruggezet. “Er zitten heel veel van dit soort bijzondere elementen in het huis”, aldus de makelaar.

Torentje

Het meest bekende deel van het Dingemanshuis is waarschijnlijk het torentje. Dit is straks onderdeel van de grootste stadsvilla die te koop staat voor 1.425.000 euro. Deze woning beslaat 253 vierkante meter en heeft drie slaapkamers. Voor de meest ‘voordelige’ villa wordt 825.000 euro gevraagd. Ook deze woning heeft drie slaapkamers, maar is qua oppervlakte ruim twee keer zo klein als het duurste object.

Daarnaast worden er nog vijf appartementen te huur aangeboden. In grootte variëren deze woningen van 70 vierkante meter tot 58 vierkante meter, en in prijs van 1.950 euro per maand tot 1.875 euro per maand.

Open huis

Zoals eerder in dit artikel ook al aangegeven is de verbouwing nog in volle gang. Don verwacht dat de werkzaamheden in de loop van dit jaar worden afgerond. Desondanks zijn volgens de makelaar nu al goed te vormen en structuren van de verschillende woningen te zien. Zaterdag 5 augustus kunnen belangstellenden een kijkje nemen in deze objecten. Meer informatie hierover en over de verschillende woningen is te vinden op de website van Molenbeek Makelaars.