Dinsdag code oranje vanwege zeer hoge temperaturen in Utrecht

Het KNMI heeft voor dinsdag code oranje afgegeven in Utrecht. Er worden temperaturen afgegeven van 38 tot 39 graden en dat is voor het KNMI reden om de code geel die maandag geldt dinsdag op te schalen naar code oranje.

Het wordt maandag en dinsdag tropisch warm in Nederland en het Nationaal hitteplan van het RIVM is van kracht. Maandag ligt de maximumtemperatuur nog tussen de 30 en 35 graden, maar dinsdag wordt het nog warmer.

In het midden en zuiden van het land kan het vanaf het einde van dinsdagochtend tot in de avond zeer warm worden, met maximumtemperaturen van 38 tot 39 graden. Code oranje geldt in Utrecht van 11.00 tot 21.00 uur.

Het KNMI adviseert mensen om genoeg te drinken, hun woning koel te houden en lichamelijke inspanning te beperken. De gemeente Utrecht kwam vorige week ook met een hitteplan.