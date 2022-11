Dinsdag door mist opnieuw zeer druk op wegen rond Utrecht

Het is voor de twee dag op rij zeer druk op de wegen rond Utrecht. Door dichte mist is op een aantal wegen rond de Domstad veel vertraging ontstaan. Het KNMI heeft code geel afgegeven.

Op de A27 gebeurde bij Bilthoven in de richting van Utrecht een ongeluk met een motorrijder, waardoor de vertraging even opliep tot bijna anderhalf uur. De vertraging neemt daar wel weer af, maar de file is nog niet opgelost. Ook tussen Utrecht-Noord en knooppunt Rijnsweerd is het druk.

Op de A12 is in de richting van Arnhem een ongeluk gebeurd bij Driebergen. Op de A2 in de richting van Amsterdam is het druk bij Vinkeveen.

Bekijk de website van Rijkswaterstaat voor actuele informatie.

