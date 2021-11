Dinsdagochtend geen treinen tussen Utrecht en Arnhem wegens personeelstekort

Vanwege een tekort aan treinverkeersleiders rijden er dinsdagochtend geen treinen tussen Utrecht en Arnhem. Ook worden er geen bussen ingezet.

Het probleem doet zich voor tussen 07.00 en 09.00 uur. In die periode rijden er geen treinen tussen Utrecht en Arnhem, en tussen Utrecht en Rhenen.

Intercityreizigers tussen beide steden kunnen omrijden via Den Bosch. NS meldt dat de reisplanner nog wordt bijgewerkt.

Vergrijzing

Eerder dit jaar vielen er in Utrecht ook al treinen uit wegens personeelstekort bij ProRail. Het probleem had toen meerdere oorzaken volgens de spoorbeheerder. Zo speelt vergrijzing mee. Veel treinverkeersleiders gaan binnenkort met pensioen of zijn dat net gegaan.

Daarnaast werden de pittige eisen aan treinverkeersleiders en de specifieke kennis die zij nodig hebben genoemd als oorzaak.