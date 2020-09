Directeur GGD bezorgd over coronacijfers in Utrecht: ‘zorg bereidt zich voor op zwaar weer’

Nicolette Rigter, directeur Publieke Zorg van de GGD Regio Utrecht, maakt zich grote zorgen over het toenemend aantal coronapatiënten. Ze waarschuwt dat het aantal besmettingen niet de goede kant op gaat en dat de zorg in Utrecht zich voorbereidt op ‘zwaar weer’.

Rigter praatte dinsdagavond de gemeenteraad bij over de huidige situatie in Utrecht. De besmettingen in de regio en de stad stijgen fors. “Waar we tot een paar weken geleden duidelijk onder het besmettingspercentage landelijk zaten, zitten we er nu nog maar net onder of echt op. Het hele zorgelijke is dat dat besmettingspercentage rap richting de 7 gaat. Dat is echt buitengewoon slecht nieuws.” In de regio zijn op dit moment dagelijks 180 tot 200 nieuwe positief geteste mensen, waarvan het grootste deel in de stad Utrecht.

Ook de zorg in Utrecht ziet de cijfers stijgen. Volgens Rigter bereiden ze zich voor op een tweede golf. “Vandaag had ik overleg met de regionale partner in de acute zorg, ziekenhuizen, verpleeginstellingen en die zijn zich aan het voorbereiden op zwaar weer”, zei ze tegen de gemeenteraad.

Testcapaciteit

De problemen met de capaciteit van teststraten en bron- en contactonderzoek zijn niet nieuw, maar uit cijfers van de GGD blijkt dat het plafond al snel in zicht is. “Landelijk werken we met grote aantallen BCO-medewerkers (medewerkers bron- en contactonderzoek, red.). We hebben afspraken gemaakt over hoeveel capaciteit we klaar moeten hebben staan, maar het aantal positieve tests waar we op dit moment mee te maken hebben, gaat die capaciteit te boven”, zegt Rigter. “Eind september kunnen we dagelijks 1.575 bron- en contactonderzoeken doen, maar met het aantal positief geteste mensen van maandag, 1.938, zitten we daar al overheen. Test- en traceeraanpak werken dan dus minder goed dan we zouden willen.”

Ernstig

Volgens Rigter stevent Utrecht af op het risiconiveau ‘ernstig’. “We zijn vorige week ingeschaald in risiconiveau ‘zorgelijk’, maar de besmettingen gaan nu in de richting van risiconiveau ‘ernstig’.”

Vooral in de binnenstad is het aantal besmettingen groot, maar ook de wijken Zuidwest, Noordwest, Noordoost en Overvecht hebben hoge scores. Volgens de GGD zitten de meeste besmettingen in de leeftijdscategorie onder de 40, vooral onder mensen tussen de 17 en 27 jaar.

Thuis

De meeste mensen worden volgens Rigter ‘ziek achter de voordeur’. “We zien weliswaar clusters, maar de meeste mensen worden ziek omdat ze buiten het virus hebben opgelopen. Dat kan dan zijn in het verkeer of op het werk. Ook daar zien we best wel vaak besmettingen ontstaan.”

Volgens Rigter moet het gedrag van mensen worden bijgestuurd. “Het gaat om het individuele gedrag van mensen, want een besmetting is zo gepiept. Uiteindelijk gaat het erom dat je ook tegen je buurman die even bij je langskomt zegt: koffie is leuk, maar hou afstand.”

