Discriminatie melden helpt: ‘Wij nemen iedereen serieus en we kunnen helpen’

De gemeente Utrecht presenteert vandaag een nieuw actieplan om discriminatie zo stevig mogelijk aan te pakken. Het aantal discriminatiemeldingen in Utrecht is vorig jaar aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2019. Ook specifiek het anti-Aziatisch racisme is toegenomen en veel van deze meldingen hebben te maken met het coronavirus. We spreken met twee betrokkenen, hoe hebben zij discriminatie ervaren en wat kunnen we ertegen doen?

Voor de komst van corona in Nederland ontving Art.1 Midden Nederland niet tot nauwelijks meldingen over anti-Aziatisch racisme, ondanks het feit dat het wel plaatsvond. Dit is iets wat Amy Cheung goed herkent. Ze heeft in haar leven zelf ook allerlei vormen van discriminatie of vooroordelen meegemaakt; van micro-agressie tot opmerkingen in de kroeg. Een ander voorbeeld deed zich op school voor. Cheung vertelt: “Toen ik veertien was kreeg een ik vier voor Nederlands, dit terwijl ik daarvoor altijd voldoendes had. Ik deed navraag bij de docent en die zei dat het voor kinderen waar thuis geen Nederlands werd gesproken gebruikelijker was om een slechter cijfer te halen. Maar bij ons thuis spraken we gewoon Nederlands, dat zei ik ook tegen de docent. We realiseerden ons toen allebei dat ze een vooroordeel had. Niet veel later kreeg ik een zes.”

Cheung is tegenwoordig actief bij Asian Raisins, een organisatie die zich inzet voor de emancipatie van Aziatische Nederlanders en streeft naar een inclusief Nederland vrij van racisme, xenofobie of racistische stereotypen. “We zijn vorig jaar tijdens corona begonnen als een Facebook-groep waar we al snel tweeduizend leden had. Ondertussen is dat gegroeid naar vierduizend. Het belangrijkste is dan ook dat we een community zijn, waar mensen veilig met elkaar kunnen praten.” Het is geen toeval dat de groep vorig jaar begonnen is. “Racisme tegen Aziatische-Nederlanders was er altijd al, maar door corona kreeg het ook ineens nieuwswaarde. Het kwam meer in de picture en mensen werden zich er veel meer bewust van.”

Art.1 Midden Nederland

Ook uit cijfers van Art. 1 Midden Nederland wordt duidelijk dat er vorig jaar meer aandacht was voor anti-Aziatisch racisme. Mustapha Bah werkt bij deze organisatie en houdt zich onder meer bezig met het bereiken van verschillende doelgroepen. “We zijn vorig jaar gestart met een innovatieve aanpak waarbij we doelgroepgericht werken. We willen aan alle verschillende gemeenschappen een luisterend oor bieden. Horen wat zij ervaren, en samen oplossingen bedenken.”

Volgens Bah is het belangrijk dat mensen discriminatie melden bij Art.1 Midden Nederland. “We moeten er alles aan doen om de meldingsbereidheid zo hoog mogelijk te krijgen. Maar een melding doen is niet altijd makkelijk. Mensen die te maken krijgen met racisme moeten dit eerst verwerken. Dan gaan ze pas nadenken wat ze ermee moeten doen. Bij Art.1 Midden Nederland kunnen ze zich dan melden. Dat kan lastig zijn want iemand moet zich openstellen, dat kan ook pijnlijk zijn. Maar wij nemen iedereen serieus en kunnen helpen met bijvoorbeeld advies.”

Het is belangrijk om te melden, zodat het zichtbaar wordt dat discriminatie nog steeds plaatsvindt, zegt Bah. “Daarnaast kunnen de overheid en andere instanties hun beleid erop aanpassen. Door de meldingen kunnen we zien wat er in samenleving gebeurt. Dat is belangrijk om te weten. Zo wordt het zichtbaar en kunnen we handelen.”

