Discussie over vervangen deuren van Eyüp Sultan Moskee in Utrecht, wethouder vindt dat moskee tempo moet maken

De Eyüp Sultan Moskee in de Utrechtse wijk Kanaleneiland moet snel gaan zorgen dat er deuren in het pand komen die passen bij de monumentenstatus van het gebouw. Dat zei wethouder Eelco Eerenberg donderdag in het vragenuur van de gemeenteraad.

Mahmut Sungur (DENK) stelde de wethouder vragen naar aanleiding van een dwangsom van 5.000 euro die de moskee in december ontving, omdat de deuren niet voldoen aan het architectuurbeleid. De moskee zou geprobeerd hebben om contact te krijgen met de gemeente over oplossingen, maar volgens Sungur kreeg de moskee ‘meermaals geen gehoor’.

Volgens wethouder Eelco Eerenberg zit de zaak iets anders in elkaar. De gemeente kreeg in februari 2022 een melding dat de toegangsdeuren van het – door een leerling van Gerrit Rietveld ontworpen – gemeentelijk monument waren vervangen zonder dat daar een vergunning voor was. De nieuwe deuren doen volgens Eerenberg echter geen recht aan de monumentale status van de moskee. “Vervolgens is door bouwtoezicht contact opgenomen met de voorzitter van het moskeebestuur. Afgelopen jaar is getracht, en die tijd is ook gegeven aan het bestuur, om een herstelplan te ontvangen, zodat de deuren aangepast kunnen worden en geen afbreuk doen aan de monumentale waarde van het pand”, zei Eerenberg donderdag.

De gemeente en de moskee zijn in gesprek gegaan over het herstelplan, maar dat leidde volgens de wethouder niet tot een oplossing. Eerenberg: “Dat betekent, ook gezien het feit dat er een melding lag, dat er een handhavingsprocedure is gestart. Niet om te handhaven of te beboeten, maar met het doel om de volgende stap te zetten, zodat de deuren aangepast gaan worden en rechtdoen aan de monumentale waarde van dit pand.”

Bereikbaarheid

Op het verwijt dat de gemeente niet bereikbaar zou zijn voor het moskeebestuur, zei de wethouder grote waarde te hechten aan de bereikbaarheid van de gemeente, al kan die de afgelopen tijd vanwege de kerstvakantie en griepepidemie wat minder zijn geweest dan normaal.

“Er is echt meermaals mondeling contact geweest met de moskee over de situatie, over het aanleveren van het herstelplan en hoe dat herstelplan eruit zou moeten zien. Er is uitgelegd welke opties er mogelijk zijn, we hebben gewezen op bedrijven die daar heel goed in zijn geweest, we hebben met Het Utrechts Archief gekeken naar fotomateriaal van de oorspronkelijke deuren.” Daarmee komt de gemeente volgens Eerenberg bij de grens, ‘omdat we als gemeente niet zelf op de ontwerpstoel kunnen gaan zitten’.

Tempo maken

Eerenberg: “We zijn al een jaar met elkaar in gesprek. Gegeven het feit dat we een centraal aanspreekpunt bij Erfgoed hebben georganiseerd voor de moskee, denk ik dat het nu belangrijk is om tempo te maken en te zorgen dat er deuren komen die voldoen aan de erfgoedwaarde van het pand.” De wethouder zegt deze week nogmaals te bellen met de moskee. “Maar het is daarna aan de moskee om – na een jaar met elkaar in gesprek te zijn geweest – door te pakken en dit probleem gewoon op te lossen.”