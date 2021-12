Dit betekent de nieuwe dienstregeling van de NS voor Utrechters

De nieuwe dienstregeling van de NS is zondag ingegaan en dat heeft ook een aantal gevolgen voor de bereikbaarheid van Utrecht. Zo komen er twee nieuwe tienminutentreinen tussen Schiphol, Utrecht en Nijmegen en gaat er een nieuwe nachttrein rijden.

De komst van de nieuwe tienminutentrein betekent dat er straks zes keer per uur een trein gaat tussen Nijmegen – Arnhem – Ede-Wageningen – Utrecht en Schiphol. Ook tussen Leiden – Alphen aan den Rijn en Utrecht gaan meer treinen rijden.

De Sprinter vanuit Leiden gaat het grootste deel van de dag doorrijden naar Woerden en Utrecht, waardoor er in combinatie met de Intercity’s vier treinen per uur rijden tussen Leiden en Utrecht. De Intercity tussen Leiden en Utrecht rijdt vervolgens als Sprinter door naar Den Bosch.

Ook in de rest van de regio neemt het aantal treinen toe. Tussen Driebergen-Zeist en Breukelen gaan meer Sprinters rijden, namelijk vier per uur in plaats van twee.

Zürich

Utrecht krijgt er ook weer een verbinding met het buitenland bij. Vanaf nu rijdt elke dag ’s avonds de Nightjet Zürich vanuit Amsterdam, via Utrecht, naar Basel en Zürich. In omgekeerde richting arriveert elke ochtend een nachttrein vanuit Zürich in Nederland.

Dan is er ook nog goed nieuws voor mensen die hulp nodig hebben bij het in- en uitstappen op het station. Nog niet op alle stations is voor hen reisassistentie aanwezig, maar daar komt op 25 stations verandering in. Onder meer station Utrecht Vaartsche Rijn heeft straks reisassistentie.

Corona

Marjan Rintel, president-directeur van NS: “Corona blijft een ongenode gast op het feest, maar de nieuwe dienstregeling biedt ons ook kansen. We verbinden regio’s beter met elkaar en Nederland beter met het buitenland. Zo rijden we vanaf zondag meer tienminutentreinen, introduceren we de nachttrein naar Zürich en komen reizigers volgend jaar voor het eerst onze nieuwe Intercity’s tegen. Tijdens de coronacrisis zijn we altijd blijven rijden en dat zullen we blijven doen. Ook volgend jaar trekken alle NS’ers er elke dag heel hard aan om Nederland voor iedereen bereikbaar te houden.”