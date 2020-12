Dit doet de gemeente Utrecht om de jaarwisseling in goede banen te leiden

De gemeente Utrecht en verschillende andere organisaties hebben een heel pakket aan maatregelen verzonnen om deze jaarwisseling in goede banen te leiden. Naast extra inzet van politie en brandweer, wordt er veel voor jongeren gedaan.

De gemeente zegt dat jongeren veel gevolgen ondervinden van de coronacrisis. “Daarom voelen wij de noodzaak om extra aandacht te besteden aan de jongeren.” Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU) doet dit jaar dan ook meer dan voorgaande jaarwisselingen.

Een voorbeeld hiervan is een filmpje dat door en voor jongeren is gemaakt om deze groep te informeren over het vuurwerkverbod en om ze aan te sporen geen overlast en vernielingen aan te richten.

Oudejaarsdag

Op oudejaarsdag lopen in verschillende wijken vrijwilligers op straat om jongeren aan te spreken en op die manier de rust proberen te bewaren. “Ook zijn er op deze dag in bijna alle wijken buiten sportactiviteiten. Zo zijn er dit jaar meer dan in voorgaande jaren voetbaltoernooien in verschillende wijken.”

De jongerenwerkers werken tijdens de jaarwisseling voor hun eigen veiligheid in tweetallen. Bij voorkeur werken ze in hun eigen wijk. “Als een wijk op de avond zelf meer inzet nodig heeft, dan wordt de capaciteit aangevuld vanuit de stedelijke flexibele poule en vanuit wijken waar het rustiger is.”

Daarnaast heeft een aantal jongeren dat betrokken was bij de ongeregeldheden

in augustus van dit jaar een gebiedsverbod gekregen voor de aanstaande jaarwisseling.

Ook Defensie komt ook dit jaar weer in actie in Utrecht. Met behulp van een drone wordt de politie en de gemeente geholpen bij het verkennen van mogelijke ongeregeldheden in de stad.

Gezamenlijk

De gemeente zegt tot slot dat er met alle partners vanuit politie, welzijn, zorg en veiligheid volop inzet is deze jaarwisseling. “We hopen dat we voor en met jongeren in Utrecht gezamenlijk een jaarwisseling kunnen organiseren, die weliswaar anders is dan anders, maar binnen de huidige coronaregels goed verloopt.”